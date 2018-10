De redactie van RTL Late Night had al enkele weken geleden met Jenny Douwes (het zelfbenoemde boegbeeld van de 'blokkeerfriezen') en Jerry Afriyie (tegenstander van Zwarte Piet) afspraken gemaakt voor een open gesprek met beide partijen aan tafel.

"We hebben alle reden daarop te vertrouwen en dat doen we ook", laat RTL maandag in een verklaring weten. Het gesprek zou volgens de afspraken plaatsvinden op de laatste zittingsdag van de rechtszaak tegen de bezetters van de A7.

De zogenoemde 'blokkeerfriezen' probeerden vorig jaar met een blokkade op de A7 een demonstratie van tegenstanders van Zwarte Piet in Dokkum tegen te houden.

Volgens de redactie van RTL Late Night stelde Douwes op het laatste moment nieuwe eisen. Ze wilde namelijk geen debat met Afriyie aan tafel. "We begrijpen dat er in de hectiek van een live-uitzending snel beslissingen moeten worden genomen. Achteraf hadden we vlak voor de start van de uitzending moeten besluiten om niet mee te gaan in de nieuwe gespreksvoorwaarden", aldus RTL.

RTL laat maandag ook weten dat er "geen sprake is van een vertrek van Twan Huys bij RTL Late Night". Deze geruchten deden wel de ronde, omdat het programma al wekenlang wordt geplaagd door slechte kijkcijfers.

Huys opent uitzending met toelichting over veelbesproken aflevering

In de eerste uitzending van RTL Nate Night na de rel noemt Huys het afgelopen weekend "bewogen". Net als in de verklaring van RTL, legt de presentator uit dat het aanvankelijk de bedoeling was dat beide partijen in de uitzending met elkaar in gesprek zouden gaan. Pas vlak voor de uitzending bleek dat Douwes niet met Afriyie aan tafel wilde.

Afriyie was op de eerste rij in het publiek gaan zitten, maar tijdens de reclame wilde hij alsnog aan tafel zitten met Douwes.

"Een onmogelijke situatie", noemt Huys het. "We wilden met de beste bedoelingen een oplossing vinden."

Achteraf gezien hadden Huys en de redactie van de talkshow het anders willen aanpakken. "We hadden ons moeten vasthouden aan de oorspronkelijke afspraken en niet moeten meegaan met de nieuwe gespreksvoorwaarden."

Douwes en advocaat: 'Geen afspraken gemaakt'

Advocaat Wim Anker en zijn cliënt Jenny Douwes bestrijden de lezing van RTL. "Er zijn geen afspraken gemaakt om allen aan één gesprekstafel plaats te nemen", schreef Anker zondag op zijn website in een verklaring.

"Dat was ook helemaal geen optie. In de eerste plaats omdat Jenny Douwes daarmee niet akkoord zou gaan. En in de tweede plaats omdat ons kantoor geen discussie wilde en wil over de persoon en kleur van Zwarte Piet. Daar ging immers de blokkadezaak niet over!"

Huys zou volgens Anker vlak voor aanvang van de uitzending op vrijdag tegen Douwes hebben hebben gezegd dat Afriyie niet met haar aan tafel zou verschijnen. "De move van de presentator om tijdens de uitzending toch de heer Afriyie en zijn advocaat aan tafel uit te nodigen, was voor ons een totale verrassing. Dat was mijns inziens ook duidelijk te zien."

De Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ) mengt zich niet in de rel. "Als er afspraken worden gemaakt rond een interview, mag je ervan uitgaan dat die worden nagekomen", vertelt Thomas Bruning, algemeen secretaris van de NVJ. "Tenzij er een heel hoog maatschappelijk belang is, hoor je je aan die regels te houden.