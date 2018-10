De Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ) houdt zich neutraal in de rel die afgelopen vrijdag na RTL Late Night is ontstaan. Presentator Twan Huys nodigde in de uitzending een tegenstander in de zwartepietendiscussie uit aan tafel, wat volgens voorstander van Zwarte Piet Jenny Douwes uitdrukkelijk niet de afspraak was.

"Als er afspraken worden gemaakt rond een interview, mag je ervan uitgaan dat die worden nagekomen", vertelt Thomas Bruning, algemeen secretaris van de NVJ. "Tenzij er een heel hoog maatschappelijk belang is, hoor je je aan die regels te houden. En als je geen specifieke afspraken hebt gemaakt, mag je ervan uitgaan dat je geconfronteerd kunt worden met andere gasten. Maar ik spreek hier in algemene termen. Over dit specifieke geval hebben wij geen mening."

Huys kwam vrijdag onder vuur te liggen na een uitzending van RTL Late Night met Douwes. Zij kwam vorig jaar met het idee om bussen van Kick Out Zwarte Piet, een groep die zich actief inzet voor een samenleving zonder racisme en Zwarte Piet graag ziet veranderen, op de snelweg tegen te houden. Leden van die groep zouden in het publiek blijven zitten, zoals volgens Douwes ook was afgesproken. Maar tijdens de uitzending nodigde Huys een Kick Out-aanhanger toch uit om ook aan tafel te komen.

"Ik wil beide partijen de kans geven om hun standpunt uit te leggen", kondigde Huys aan. "Iedereen moet aan deze tafel kunnen zitten." Douwes merkte vervolgens op dat ze onder valse voorwendselen naar Amsterdam was gehaald: "Jij hebt me net je woord gegeven, en daar ga je je nu dus niet aan houden."

Advocaten van beide partijen uiten ongenoegen

De redactie van RTL Late Night zou eerder met de advocaat van Douwes hebben afgesproken dat iedereen aan tafel zou zitten, maar diezelfde advocaat ontkende dat in een reactie op zijn website. "Ik zegde toen toe na het pleidooi in de strafzaak naar de studio te komen. Ook zou ik Jenny Douwes vragen. Die stemde hier uiteindelijk mee in. Later hoorde ik dat ook een van de betogers van Kick Out Zwarte Piet in de studio aanwezig zou zijn. Wij gingen ervan uit dat die in de zaal zou zitten. Er zijn geen afspraken gemaakt om allen aan één gesprekstafel plaats te nemen. Dat was ook helemaal geen optie. In de eerste plaats omdat Jenny Douwes daarmee niet akkoord zou gaan."

Intussen heeft Goran Sluiter, advocaat van Kick Out-lid Jerry Afriyie, ook zijn ongenoegen geuit in een column op opiniesite Joop: "Achteraf kijken we met spijt op deze keuze terug en was het beter geweest niet op deze wijze toe te geven aan de grillen van Jenny Douwes. Het gesprek dat volgde, voldeed niet aan de afspraken en allerminst aan de bij ons gewekte verwachtingen, omdat de deelname van Jerry Afriyie aan het debat te beperkt was en de gespreksleider onvoldoende ingreep om Jerry Afriyie te kunnen laten uitpraten. De teleurstelling in de gang van zaken en in RTL Late Night is bij ons groot."