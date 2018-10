Fred Teeven is binnenkort als een van de deelnemende bekende Nederlanders te zien in Kroongetuige. Het voormalig Tweede Kamerlid denkt echter nog niet aan een deelname aan een ander programma met BN'ers.

"Nee, ik denk dat ik het hier maar even bij houd", aldus Teeven in gesprek met De Telegraaf. In Kroongetuige zoekt een groep bekende Nederlanders naar een fictieve moordenaar in een Zweedse stad. "Het is wel aardig, hoor. Maar wel erg groen, met erg veel naaldbossen. Dat mag van mij wel een tandje minder."

De voormalig officier van justitie, die tegenwoordig buschauffeur is, denkt dat het publiek een andere kant van hem zal zien in het programma. "Ik vermoed dat je hem aardiger vindt dan gedacht. Iemand met veel humor ook. Dat hoorde ik ook veel terug na mijn aflevering van het programma 24 uur met. Mensen zeiden: je staat politiek gezien mijlenver van me af, maar je bent me erg meegevallen. Ik verwacht dat dat straks ook de reactie zal zijn. Ha, en zo niet, dan krijg ik dat ook wel te horen in de bus."

Teeven, voormalig staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, voelde zich tussen de andere bekende Nederlanders, waaronder Loretta Schrijver, Viggo Waas en Kluun, een vreemde eend in de bijt. "Maar op een leuke manier."