Volgens de advocaat van Jenny Douwes, het 'boegbeeld' van de blokkeeractie op de dag van de sinterklaasintocht vorig jaar, zijn er geen afspraken gemaakt met de redactie van RTL Late Night over een debat aan tafel tussen zijn cliënt en een tegenstander in de zwartepietendiscussie.

Douwes was vrijdagavond te gast in RTL Late Night. Ze kwam om te praten over de rechtszaak rondom de snelwegblokkade door een aantal Friezen vorig jaar tijdens de sinterklaasintocht.

Het Openbaar Ministerie (OM) eiste vrijdag cel- en taakstraffen tegen de 34 verdachten. Zij zouden een gevaarlijke situatie op de snelweg hebben gecreëerd en de vrijheid van meningsuiting van de tegenstanders van Zwarte Piet hebben beknot. Douwes wordt gezien als een van de aanstichters van de illegale actie.

Wim Anker, de advocaat van Douwes, laat in een verklaring weten dat ze tijdens het programma werd verrast door de mededeling van presentator Twan Huys dat een tegenstander van Zwarte Piet aan tafel zou plaatsnemen. Huys stelde eerder dat hier van tevoren afspraken over waren gemaakt.

Douwes weigert in debat te gaan met gedupeerden blokkeeractie

In de uitzending liet Douwes weten dat ze niet met Jerry Afriyie, de tegenstander van Zwarte Piet, aan tafel wilde zitten. Volgens Douwes was dit een voorwaarde van haar kant geweest om deel te nemen aan het programma. Ze zei dat Huys haar vlak voor de uitzending had beloofd om de twee niet gezamenlijk aan tafel te laten zitten. "Jij hebt me net je woord gegeven en daar ga je je dus niet aan houden", zei ze tijdens de uitzending.

Huys stelde in een uitzending van RTL Boulevard dat de redactie van tevoren met de advocaat van Douwes had afgesproken dat iedereen aan tafel zou zitten om in discussie te gaan. Volgens Anker klopt dit niet. In de verklaring, die te vinden is op de website van zijn advocatenkantoor, zegt hij dat de reactie van Huys niet klopt.

'Er zijn geen afspraken gemaakt om allen aan één gesprekstafel plaats te nemen'

Anker schrijft in zijn verklaring dat hij overleg heeft gehad met twee redacteuren van het programma. "Later hoorde ik dat ook een van de betogers van Kick Out Zwarte Piet in de studio aanwezig zou zijn. Wij gingen ervan uit dat die in de zaal zou zitten. Er zijn geen afspraken gemaakt om allen aan één gesprekstafel plaats te nemen", aldus de raadsman.

Volgens de advocaat kwam de mededeling van Huys om ook Afriyie aan tafel te zetten als een totale verrassing. "Dat was mijns inziens ook duidelijk te zien." Anker betreurt de situatie in zijn verklaring. "Dat is jammer, want we kenden jarenlang goede contacten."