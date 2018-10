Nog op zoek naar een goede film, serie of spelshow voor vanavond? NU.nl zet in samenwerking met Veronica Superguide de tv-tips op een rij.

Kunstprogramma: Tussen Kunst en Kitsch

20.35-21.25 uur op NPO 1

Is die asbak een kleine erfenis waard? Frits Sissing en experts bespreken verrassende kitsch en waardevolle kunst vanuit het Amsterdamse Rijksmuseum. Deze keer: een Vajradhara Adi-Boeddha en een zelfportret.

Reportage: Danny in de buitenwijken

21.05-21.55 uur op NPO 3

Danny Ghosen skipt de toeristische trekpleisters van de grote steden en duikt de beruchte buitenwijken in. Ferentari ligt vlak bij de Roemeense hoofdstad Boekarest en is totaal ongeschikt om alleen rond te lopen. Danny ontmoet de verslaafde Mihaj en twee Roma-kinderen.

Verborgen camera: Hufterproef

20.25-21.05 uur op NPO 3

Hoe (a)sociaal is Nederland? Verborgen camera's halen de waarheid boven tafel. Laten omstanders hufterig gedrag lekker gebeuren of grijpen ze in? In deze aflevering zie je onder anderen een schermzieke moeder en een eenarmige vrouw die op straat wordt belaagd door een man met haast.

Interviewprogramma: Van der Vorst ziet sterren

21.30-22.30 uur op RTL 4

Peter van der Vorst is terug en hij gaat weer op bezoek bij de grootste sterren in binnen- en buitenland. Op de gastenlijst staan onder anderen Anita Meyer, Ronnie Flex en Paul de Leeuw. Hopelijk loopt het niet zo uit de hand als bij deze tien interviews met celebrity's die volledig ontspoorden.

Film: The Girl With the Dragon Tattoo

20.30-23.55 uur op Veronica

We hielden ons hart vast toen bekend werd dat er ook een Amerikaanse filmversie zou worden gemaakt van Stieg Larssons bestseller, maar het pakte goed uit. Zo goed zelfs dat er een vervolg komt. Eerst nog het origineel: Journalist Mikael Blomkvist (Daniel Craig) wordt door de rijke Henrik Vanger (Christopher Plummer) gevraagd diens verdwenen kleindochter te zoeken (recensie).