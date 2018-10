Nog op zoek naar een goede film, serie of spelshow voor vanavond? NU.nl zet in samenwerking met Veronica Superguide de tv-tips op een rij.

Spelshow: Wedding Cake Championship

21.00-22.00 uur op TLC

Verdiepingen vol marsepein, slagroom en decoraties waar je geheid je kiezen op breekt. Zes teams van banketbakkers pakken in dit programma hun spatels en spuitzakken om de perfecte taart voor een verloofd stel te maken. Nog honger?

Film: Star Trek Beyond

20.30-22.50 uur op Veronica

In Star Trek Beyond (recensie) belandt het ruimteschip Enterprise door een behoorlijke doorzichtige list in een deel van het universum dat wordt beheerst door een slechterik. Binnen de kortste keren zit de hele bemanning weer tot de nek in de avonturen. Daarbij vormen Spock en McCoy een leuk, komisch duo.

Reportage: Volle zalen

20.25-21.00 uur op NPO 2

Cornald Maas tekent het levensverhaal van Ilse DeLange op aan de hand van haar liedjes. Het begon voor de Twentse countryzangeres allemaal in 1998 met I'm not so tough. Met Waylon werd ze tweede op het Eurovisie Songfestival in 2014. Om in muzikale sferen te blijven: dit zijn de vijf beste muzikale biopics.

Realityprogramma: Ontvoerd: Hoe is het nu met?

21.30-22.30 uur op RTL 4

Het is voor iedere ouder een nachtmerrie: geen idee hebben waar je kind is. Misdaadverslaggever John van den Heuvel blikt na vijf seizoenen Ontvoerd terug met de ouders en kinderen. Hoe is het gegaan na de hereniging? Heeft het kind weer contact met de andere ouder?

Reportage: Sinking Cities

21.30-22.30 uur op Discovery

De grootste vijand van wereldsteden is water. Onder meer Londen, New York, Miami en Venetië zitten al in de gevarenzone van totale overstroming. Wetenschappers, ingenieurs en hulpverleners werken samen aan een actieplan om de volgende superstorm de baas te worden.

