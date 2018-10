Nog op zoek naar een goede film, serie of spelshow voor vanavond? NU.nl zet in samenwerking met Veronica Superguide de tv-tips op een rij.

Documentaire: 2Doc: Toen ma naar Mars vertrok

20.55-22.45 uur op NPO 2

De moeder van documentairemaker Abdelkarim El Fassi verruilde het Rifgebergte ooit voor de polder. De klompen zaten nooit echt lekker, zeker niet nu haar negen kinderen onder haar vleugels de wijde wereld in trekken. El Fassi portretteert zijn moeder en laat haar op het leven terugblikken.

Dit zijn de vijf beste docuseries op Netflix.

Reportageserie: Typisch Bloemenbuurt

19.20-19.50 uur op NPO 2

We mogen drie weken meegluren in de Amersfoortse Bloemenbuurt. Wie wonen daar en hoe ziet hun leven eruit? Een van de inwoners van de buurt is volkszanger Johan van Waas. Hij werd door de crew gezien toen hij stond te zingen en mocht het intronummer voor de serie schrijven.

Spelprogramma: Kroongetuige

21.30-22.30 uur op RTL 4

In het tweede seizoen wacht presentatrice Monic Hendrickx negen BN'ers op in de Zweedse plaats Köping. Daar is een fictieve moord gepleegd. De kroongetuige moet de jacht op de dader saboteren. Met onder anderen Birgit Schuurman, Viggo Waas, Fred Teeven en Loretta Schrijver.

Realityprogramma: VakKing 2018

22.15-22.45 uur op NPO 3

Elf Nederlandse mbo-studenten willen absoluut de beste zijn in hun vak en gaan op de EuroSkills kampioenschappen in Boedapest de strijd aan met 'concullega's'. En of ze nu meubelmaker of gastvrouw zijn: ieder vakgebied is een bron van stress, trots en ontluikend zelfvertrouwen. Niet zo'n trek in Nederlandse tv? Deze Netflix-films en -series komen in oktober online.

Reportage: Paranormal Lockdown UK

1.00-2.00 uur op ID

Wie laat zich nou vrijwillig 72 uur opsluiten in een huis waar het spookt? Katrina en Nick doen het. Het lijkt wel een horrorfilm. Ze gaan zelf op zoek naar de geesten die zouden ronddolen in de voormalige Engelse gevangenis Shepton Mallet. Waargebeurde horrorverhalen kennen wij vooral van deze films.