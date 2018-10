Nog op zoek naar een goede film, serie of spelshow voor vanavond? NU.nl zet in samenwerking met Veronica Superguide de tv-tips op een rij.

Documentaire: Rabot

21:50-23:30 uur op Canvas

Documentaire over een sociaal woonblok in het Belgische Gent dat tegen de vlakte moet. Enkele bewoners worden gevolgd tijdens hun laatste maanden in de vervallen woontoren. Liefde, ellende, onrecht, eenzaamheid, armoede: het komt allemaal voorbij.

Reportageserie: Ancient Invisible Cities

20:50-21:50 uur op Canvas

Historicus dr. Michael Scott gaat met zijn team in Caïro op zoek naar oude schatten. Ze bezoeken een unieke Romeinse haven op de Nijl en dalen af in de citadel van Saladin, waar ze een uitzonderlijke constructie ontdekken. En hoe zit een sfinx eigenlijk in elkaar?

Documentaire: Above and Beyond

21:00-23:00 uur op Discovery

Ruimtevaartclub NASA is zestig jaar geworden. Hoog tijd voor een documentaire over de eerste man op de maan (waar ook een speelfilm over uitkomt), missies naar Mars en raketreisjes naar de buitenste randen van het zonnestelsel.

Reportage - Black Pharaohs: Empire of Gold

20:30-21:30 uur op NGC

Dit land heeft goud, piramides en eeuwenoude schatten, maar het is niet Egypte. Het is het huidige Soedan, ooit het land van het rijk Koesj. Archeologen zoeken met onder andere robots naar aanwijzingen over deze cultuur, die lange tijd werd genegeerd.

Serie - The Witness for the Prosecution

22:00-23:15 uur op BBC First

In deze rechtbankserie zit de jonge Leonard Vole in het beklaagdenbankje, omdat hij societyvrouw Emily French zou hebben vermoord, voor wie hij de boekhouding deed. Wat was hun relatie? En kan Leonards vrouw Romaine hem een alibi bezorgen, of helpt ze hem juist de gevangenis in?

Om in de stijl van deze serie te blijven: dit zijn de beste true crime-docu's op Netflix.