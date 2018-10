Twan Huys was niet uit op een rel toen hij vrijdag in RTL Late Night Jenny Douwes, het 'boegbeeld' van de blokkeeractie op de dag van de sinterklaasintocht vorig jaar, tegen een afspraak in liet discussieren met een van de tegenstanders in de zwartepietendiscussie.

"Ik wilde totaal niet deze rel", vertelde Huys aan RTL Boulevard. "Ik doe dit vak nu dertig jaar en betrouwbaarheid staat hoog in mijn vaandel. Je kunt mensen geen beloften maken en die niet nakomen, dat is het laatste wat ik wil."

Douwes zei in de uitzending dat haar was beloofd dat ze alleen aan tafel zou zitten. Zij kwam om te praten over de rechtszaak rondom de snelwegblokkade door een aantal Friezen vorig jaar. Ze probeerden op die manier de anti-Zwarte Piet-demonstranten uit Dokkum te weren, waar op dat moment de intocht van Sinterklaas bezig was.

In de uitzending liet Douwes weten niet met Jerry Afriyie, een tegenstander van Zwarte Piet, aan tafel te willen zitten en dat het een voorwaarde van haar was geweest om deel te nemen aan het programma. Huys zegt dat het in eerste instantie de bedoeling was dat Afriyie vanaf de eerste rij commentaar zou mogen leveren, maar in de uitzending zei de presentator dat de tafel van iedereen was, waarop Afriyie en zijn advocaat aanschoven.

Volgens Huys had de redactie met de advocaat van Douwes afgesproken dat iedereen aan tafel zou zitten om in discussie te gaan. Op de vraag of hij spijt heeft van zijn aanpak antwoordt Huys: "Dit heeft niets met spijt te maken. Er gebeurt iets waar ik niet op was voorbereid."

Huys ligt niet wakker van kijkcijfers

"Iedereen die nu suggereert dat het was om kijkcijfers te trekken: dat was niet zo. Dit was al heel lang in voorbereiding."

Huys is sinds september presentator van RTL Late Night. Hij verving van Humberto Tan, die kampte met lage kijkcijfers. Ook Huys heeft moeite met het vinden van een groot publiek.

"Ik slaap goed", zegt de presentator op de vraag of hij wakker ligt van de kijkcijfers. "We gaan gewoon stug door waar we me bezig zijn en we proberen het mooiste programma te maken wat er is. Kritiek is soms heel goed, want met tegenwind ga je vliegen. Ik lees het en dat wat klopt, daar doe ik mijn voordeel mee en dat wat niet klopt, dat leg ik naast me neer."