Ali B, die tijdens het Gouden Televizier-Ring Gala een muzikaal hommage aan de overleden presentatrice Mies Bouwman bracht, heeft toegelicht waarom hij zichtbaar emotioneel werd.

Hij werd overmand door emoties, legt de rapper vrijdag uit in De Wereld Draait Door.

"Meer dan waar ik op had gerekend", zei hij. "Bij The Voice vertel ik talenten de hele tijd dat het niet boeit hoe zuiver het is, als ik ze maar geloof. Dus ik probeer zelf ook altijd zo puur en integer mogelijk een liedje voor te dragen, alleen dan is dit het risico", aldus Ali B, die door zijn emoties zijn zangpartij niet helemaal af kon maken.

"Toen ik het liedje schreef, vond ik het al moeilijk. En toen dacht ik nog: o, wat goed. Dat is de bedoeling."

Bouwman fluisterde Bouali format in

De artiest, die voluit Ali Bouali heet, en de dit jaar overleden Bouwman hadden een vriendschappelijke band. "Ik kwam niet dagelijks bij haar over de vloer, maar ben wel bij haar thuis geweest. Zij probeerde via mij nog haar stempel te drukken op televisie door mij formats in te fluisteren."

Een daarvan wil hij wel proberen uit te werken, aldus de rapper. Hij legt uit dat hij in talentenprogramma's ziet dat vooral talenten of reeds bestaande sterren een podium krijgen. Met het nieuwe format wil hij daarvan afstappen.

"De basis is het uitlaatklepding. Ik wil willekeurig op straat mensen aanspreken wat muziek in hen losmaakt. Dat hoeft niet zuiver te zijn, als het maar oprecht is."

Bouali vertelt hierbij nog niet of al bekend is of het programma ook daadwerkelijk uitgezonden gaat worden.