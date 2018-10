Actrice Blake Lively keert terug in de televisiewereld. Ze heeft een contract met Amazon getekend voor een scriptedrealityserie over de fashionwereld.

Dat heeft Jennifer Salke van Amazon bekendgemaakt. Lively, bekend van de serie Gossip Girl, is aangetrokken als producent van de serie.

Scriptedreality is een genre dat in eerste instantie op reality-tv lijkt, maar in werkelijkheid zijn het acteurs die acteren aan de hand van een script.

Na Gossip Girl heeft de actrice zich gericht op het opbouwen van haar filmcarrière. Zo speelde ze in The Age of Adaline, Café Society, The Shallows en in de thriller A Simple Favor.

Lively zal ook haar debuut maken als uitvoerend producent van de film The Husband's Secret. De nieuwe serie zal ook een link leggen met de webwinkel van Amazon. Amazon Prime Video is een concurrent van Netflix.