Sharid Alles, die sinds juli zendermanager bij 3FM is, wil dat het radiostation binnen vijf jaar weer relevant is "in alle opzichten".

"3FM wordt weer de plek waar nieuw talent vandaan komt, waar nieuwe muziek begint en nieuwe ontwikkelingen te horen zijn op het gebied van media", zegt de 38-jarige Alles tegen 3voor12. "Ook online, qua socials, en we moeten de innovator durven worden."

Alles, die eerder programmaleider was bij NPO FunX, begon in een roerige tijd aan haar nieuwe baan; veel dj's vertrokken en de luistercijfers kelderden. "Ik had het idee dat 3FM in een identiteitscrisis zat. Er waren een heleboel grote dj's weggegaan. Allerlei dj's moesten toen vanuit de nacht opeens doorstromen naar de dag en een grote stap zetten in hun carrière."

Volgens Alles was ook het kenmerkende alternatieve geluid van 3FM verdwenen. "Daardoor was 3FM helemaal niet meer herkenbaar; je hoorde Coen en Sander niet, Gerard Ekdom niet en Giel niet, maar ook de muziek niet. Ik wil dat het muziekbeleid van 3FM weer herkenbaar wordt; alternatief, maar dan wel in de breedste zin des woords."

Ook moeten de luistercijfers omhoog. "Dat enorme aandeel dat het ooit was, 11,7 procent of zo, dat hoeft niet meer", vindt Alles. "Ik weet ook niet of we dat zouden kunnen. Ik denk dat we nu trouw moeten blijven aan onszelf. De koers die we uitzetten, moeten we voorlopig doorzetten."