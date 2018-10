Bekende en onbekende Nederlanders proberen in Expeditie Robinson te overleven op een onbewoond eiland. Iedere week valt er iemand af, die teleurgesteld terug naar huis gaat. NU.nl spreekt wekelijks met de afvaller. Deze week: Gwenda Nielen.

Je wordt weggestemd en loopt weg. Wat gebeurt er dan?

"Ik moest eerst echt even landen. Ik voelde zoveel adrenaline, ik dacht even dat ik zou flauwvallen. Mijn hoofd liep zo over, pas toen ik tegenover Nicolette (Kluijver, presentatrice van het programma, red.) zat, had ik wat rust. Daar was het echt duidelijk dat het klaar was, dat er geen opties meer waren en ik echt niet meer terug mocht keren. Ik heb er bijzonder slecht van geslapen, eigenlijk bijna niet die avond. De volgende ochtend werd ik ook echt gefrustreerd wakker, ik ben meteen 11 kilometer gaan lopen. Tijdens die wandeling merkte ik hoeveel energie er nog in mijn lijf zat. Het hielp wel, voor de ontlading. Ook omdat ik allemaal mensen tegenkwam die vriendelijk naar me lachten, dan kun je niet boos blijven."

Wat is, denk jij, de reden dat je eruit ligt?

"Omdat ik op het eiland toch het minste in de groep pastte. Niet dat ik echt gehaat werd ofzo, maar ze vonden mij gewoon het minst leuk. Dat ik werd weggestemd, was heftig. Ik deed alles met de beste bedoelingen. Om dan te merken dat mensen mij vervelend vonden, te bazig, is pijnlijk. Ze hebben toneelstukjes opgevoerd, met z'n allen besproken hoe ze mij het beste om de tuin konden leiden. Ik dacht ook meteen: wat erg dat ik het niet merkte. Maar in de basis ben ik gewoon heel goed van vertrouwen en ik heb daardoor nooit het gevoel gehad dat ze me niet meer wilden."

"Op dag twee hadden ze al besloten dat ze van me af wilden. Als zo'n idee er eenmaal is en je zit met z'n allen op een eiland waar verder niks te doen is, heb je alle tijd om elkaar helemaal op te jutten. Ik was voor de kapiteinsproeven steeds een paar uur weg, dan hadden zij alle tijd om met elkaar ieder klein detail te bespreken van wat ik deed. Over het algemeen is het best prima om de afleveringen terug te kijken, maar gisteren was best pijnlijk. Hoe ze dan nadoen hoe ik zwom, roepen dat ik de opdracht het slechtst deed. Terwijl zij ook fouten maakten."

Wat had je achteraf anders willen doen?

"Ik was wel heel gedreven, te gedreven misschien. Maar ik heb geen vervelende dingen gedaan, niemand kan zeggen dat ik gemeen was, of iets achter iemands rug om heb gedaan. Ik denk dat het ook meer ging over de groep dan echt over mij, dat ze me er met z'n allen hebben uitgestemd."

"Ik had eigenlijk met Jan en Sandra moeten gaan praten op het eiland. Met hen een plannetje moeten maken om iemand anders eruit te stemmen. Maar ik dacht dat de groep Sandra eruit wilde stemmen en dat ik veilig zat. Dat ik mijn eigen positie dan in gevaar zou brengen. Ik ben blij dat ik geen onderdeel ben geweest van een complot, ik ben dicht bij mezelf gebleven, dat is belangrijk."

Wie heeft je tijdens je deelname verrast?

"Van tevoren kende ik mijn eigen eilandleden natuurlijk helemaal niet en van de BN'ers kende ik er twee, dus van tevoren had ik niet echt een beeld. Maar als ik dan iemand moet noemen, is het zeker Corry Konings. Ze is zo sterk, dat had ik van tevoren helemaal niet aan zien komen. Bij de proef met de schuine wand zag ik haar staan en was echt verbaasd dat ze er nog was. En daarna nog verbaasder hoe ze het daar deed."

Wie gaat er de volgende aflevering uit?

"Vind ik moeilijk te zeggen, want het ligt erg aan de proef van volgende week. Maar als Eiland Onbekend verliest, zal het Jan of Sandra zijn. De vier jongste deelnemers hebben echt een groepje en stemmen ze er zonder pardon uit. Op het eiland van de BN'ers zal het Gregory (Sedoc, red.) zijn. Hij heeft iedereens vertrouwen verbroken."

Wie vind je tot nu toe het sterkst overkomen?

"Stijn (Fransen, red.), ze is fysiek heel sterk en lijkt ook alles psychisch op een rijtje te hebben. Ik geef haar echt een goede kans."