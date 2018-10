Nog op zoek naar een goede film, serie of spelshow voor vanavond? NU.nl zet in samenwerking met Veronica Superguide de tv-tips op een rij.

Amusementsprogramma: Gouden Televizier-Ring Gala 2018

21.10-23.00 uur op NPO 1

Rik van de Westelaken en Jan Smit loodsen je door het belangrijkste tv-feestje van het jaar. De gedoodverfde winnaar lijkt De Luizenmoeder. Deze programma's zijn óók genomineerd.

Informatief programma: Kaaskop of...?

21.45-22.35 uur op NPO 3

Waar hij in de vorige twee seizoenen zijn eigen Marokkaanse roots onder de loep nam, kijkt Ajouad El Miloudi in deze derde reeks naar vier andere grote culturen in Nederland. Voelen Surinamers, Turken, Chinezen en Antilianen in Nederland zich 'kaaskop' of...?

Informatief programma: Vrouw op Mars

20.25-21.00 uur op NPO 2

Suze Groeneweg was honderd jaar geleden de eerste vrouw in de Tweede Kamer, tussen 99 mannen. Fidan Ekiz blikt in zes afleveringen terug op honderd jaar vrouwenrechten in Nederland.

Filmkomedie: Mike and Dave Need Wedding Dates

20.30-22.40 uur op Net5

De broers Mike (Adam Devine) en Dave (Zac Efron) gaan op uitdrukkelijk verzoek van hun vader op zoek naar keurige dates voor de bruiloft van hun zus. Maar de meiden die mee mogen blijken al net zo gek als de broertjes. Bekijk hierna ook gerust deze essentiële comedy's.

Oorlogsserie: WW2 Hell under the Sea

21.00-22.00 uur op National Geographic

Een oorlogsserie gebaseerd op waargebeurde verhalen, met vanavond: USS Silverslides en een torpedo die vast komt te zitten.