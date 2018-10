RTL Nederland en De Persgroep hebben een overeenkomst voor drie jaar gesloten. De samenwerking is bedoeld om hun posities met elkaar te verbinden en zo te versterken.

De twee partijen gaan content ontwikkelen en delen, zowel commerciële als redactionele. Dit houdt in dat displayadvertenties van beide bedrijven door de Persgroep worden verkocht en de videoadvertenties door RTL.

Ook is het de bedoeling dat RTL en De Persgroep, uitgever van de Volkskrant, Het Parool en Trouw, creatieve samenwerkingen met adverteerders sluiten om brede print- en onlinecampagnes tot stand te brengen. Vooral online video zal hierin een grote rol spelen, melden de bedrijven.

Door de digitale salesplatformen van de twee partijen te koppelen, worden data verkregen en gedeeld om "nog beter in te kunnen spelen op de behoefte van de consument".

Eerder bekend dat Qmusic gaat samenwerken met RTL

"Dit is het bewijs dat we niet alleen praten over samenwerken, maar het ook echt doen", zegt Sven Sauve, topman van RTL Nederland. "Samenwerking tussen sterke lokale merken is de toekomst. Niet alleen om te groeien in expertise, creativiteit en reikwijdte, maar vooral ook om Nederlandse kijkers en bezoekers een rijkere en relevantere ervaring te bieden."

"Deze samenwerking is gebouwd op kracht", voegt Persgroep-CEO Erik Roddenhof toe. "Wij hebben allebei sterke merken met grote digitale ambities. Gezien de ontwikkelingen op de markt is samenwerken logisch en wenselijk."

Vorige week werd bekendgemaakt dat het radiomerk van de Persgroep, Qmusic, een samenwerking aangaat met RTL. Door de alliantie tussen Persgroep en RTL wordt deze samenwerking uitgebreid.