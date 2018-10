Michiel Veenstra wordt vrijdagochtend "met een dubbel gevoel" wakker. De radio-dj is de laatste bekende naam in een reeks die NPO 3FM verlaat. Vrijdag presenteert hij zijn laatste uitzending op de zender.

Hij ziet "deels" tegen die laatste uitzending op, geeft de 42-jarige Veenstra toe. "Als radiomaker is zo'n laatste uitzending een kunstvorm an sich. Het juiste liedje draaien op het juiste moment, met de juiste begeleidende woorden", zegt Veenstra tegen NU.nl.

"Maar er komt ook wel heel veel emotie bij kijken. Want hoeveel zin ik ook heb in dit avontuur, ik sluit dertien heel mooie jaren af bij 3FM", aldus de dj.

Hij dacht lang na over hoe hij de laatste keer Michiel, zijn dagelijkse programma dat tussen 9.00 en 12.00 uur te horen is, zou indelen. Toch heeft Veenstra ondanks al zijn plannen niet helemaal de regie over hoe de uitzending vrijdag zal verlopen.

"Ik begreep van mijn collega's dat ik niet te vroeg op de redactie mag komen en dat ik ook niet meer naar de playlist mag kijken. Ik ben dus wel heel benieuwd wat ze voor me in petto hebben."

'Nog altijd veel kennis, liefde en passie bij 3FM'

Begin september maakte Veenstra bekend de zender te verlaten. Eerder gingen onder anderen Gerard Ekdom, Domien Verschuuren en het populaire duo Coen Swijnenberg en Sander Lantinga hem al voor. De voorheen populaire jongerenzender van de publieke omroep heeft al enkele jaren te kampen met dalende luistercijfers.

Toch denkt Veenstra niet dat hij een zinkend schip verlaat. "Als de NPO én de luisteraar 3FM vertrouwen en tijd geven, komt het goed. Er zit nog altijd veel kennis, liefde en passie. Ik heb veel vertrouwen in mijn opvolger Jorien (Renkema, red.)."

"Zij weet zelfs mij - ondanks mijn toch wel grote muziekkennis - nog te verrassen met feitjes. Als je niet alleen nieuwe liedjes weet te verkopen, maar ook nieuw elan weet te geven aan oude classics, dan ben je een hele grote."

Nieuwe uitdaging bij KINK

Veenstra begint in november als programmadirecteur bij de nieuwe zender KINK. "Alles wat je daar gaat horen, valt onder mijn verantwoordelijkheid. Op het radiostation ga ik de ochtendshow verzorgen, verder ben ik het aanspreekpunt voor de podcast, stemmen die je op de zender hoort en de playlist."

KINK bestond tot oktober 2011 als Kink FM en wordt op 1 februari 2019 officieel nieuw leven ingeblazen. KINK begint via internet, streamingdiensten en podcasts. "KINK is voor luisteraars die van alternatieve muziek houden", legt Veenstra uit.

"Denk aan de nieuwe muziek die je hoort in poppodia als 013 of Vera en bands die headliners kunnen zijn op festivals als Down the Rabbit Hole of Lowlands; dat is de muziek die 100 procent op KINK thuishoort."