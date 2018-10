Beau Five Days Inside heeft donderdagavond tijdens de 53e editie van het Gouden Televizier-Ring Gala in AFAS Live in Amsterdam de Gouden Televizier-Ring voor het beste televisieprogramma gewonnen. Naast de hoofdprijs won Beau van Erven Dorens ook de Zilveren Televizier-Ster voor de beste presentator.

Beau Five Days Inside liet met 52 procent van de stemmen De Luizenmoeder en Expeditie Robinson achter zich. In het programma bezocht de presentator instellingen waar je normaal niet binnenkomt, zoals een hospice, een tbs-kliniek en een brandwondencentrum. Hij verbleef hier vijf dagen om erachter te komen hoe het is om er te wonen en te werken.

De ontlading was groot bij de presentator, want de grote favoriet voor de prijs was De Luizenmoeder. Ook Expeditie Robinson maakte kans op de felbegeerde publieksprijs, maar greep voor de vierde keer naast de hoofdprijs in televisieland. De Gouden Televizier-Ring werd uitgereikt door zwemmer Maarten van der Weijden, die 163 kilometer en 55 uur zwom om geld op te halen voor kankeronderzoek.

"Zit ik in een soort droom hier? Ik wil even één ding vooropstellen. We hebben het gemaakt met RTL en deze jongens. En alle mensen die wilden meewerken aan het programma. Deze ring is voor jullie", zei Van Erven Dorens in een eerste reactie.

Eerdere winnaars van de Gouden Televizier-Ring zijn Zondag met Lubach (2017), Floortje naar het einde van de wereld (2016), SynDROOM (2015), Flikken Maastricht (2014), Wie is de Mol? (2013), The Voice of Holland (2012), Voetbal International (2011), De TV Kantine (2010) en Gooische Vrouwen (2009).

Van Erven Dorens ook beste presentator

Van Erven Dorens kreeg eerder op de avond ook de Zilveren Televizier-Ster Presentator toebedeeld. De prijs kreeg de presentator uit handen van tv-legendes Willibrord Frequin, Gerard Cox, Peter Faber en Barrie Stevens. De presentator hield na het in ontvangst nemen van de prijs zijn dankwoord.

"Ik maak het niet groter, deze prijs. Maar ik zie het als een aanmoediging om door te gaan met mijn kleine team. Ik ben twintig jaar bezig. Ik draag hem op aan alle mensen thuis die kijken. Dankzij jullie heb ik deze. Hou je haaks", zei de RTL-man.

Vorig jaar moest Van Erven Dorens de prijs nog aan Wilfred Genee laten. Voor de Zilveren Televizier-Ster waren ook Johnny de Mol en Humberto Tan in de race.

Chantal Janzen voor tweede keer beste presentatrice

Chantal Janzen won de Zilveren Televizier-Ster voor de vierde keer. De prijs werd door wereldkampioen kickboksen Rico Verhoeven uitgereikt aan Carlo Boszhard en Fië Kolkka.

"Goedenavond allemaal en dank voor de prijs", zei Kolkka namens de winnaar. Daarna werd er een filmpje ingestart met een dankwoord van Janzen, dat ze samen met James Cordon uitsprak. De presentatrice is in Amerika om daar een nieuw programma op te nemen.

De Zilveren Televizier-Ster voor beste presentatrice ging vorig jaar naar Eva Jinek. Zij was ook dit jaar genomineerd, maar slaat het Gouden Televizier-Ring Gala over. Jinek beviel een maand geleden van zoon Pax. Ze werd in de zaal vervangen door Merel Westrik.

De derde genomineerde was Geraldine Kemper. De BNNVARA-presentatrice viste voor het vierde jaar op rij achter het net.

Zilveren Televizier-Ster voor beste acteur/actrice naar Ilse Warringa

Ilse Warringa won de Zilveren Televizier-Ster voor de beste acteur/actrice. Vorige week sleepte de 43-jarige juf Ank, zoals Warringa in De Luizenmoeder heet, al een Gouden Kalf in de wacht. "Lieve mensen thuis, natuurlijk ongelooflijk dat jullie zo massaal naar De Luizenmoeder hebben gekeken. Ik had het Jennifer (Hoffman, red.) ook enorm gegund", sprak Warringa.

Awards waren gebundeld in één acteerprijs

Ze bedankte daarna mensen die aan het succesvolle programma hebben gewerkt. "De hele cast en alle crew van De Luizenmoeder. En Diederik Ebbinge, met wie ik zo graag speel en schrijf, voor zijn grote hart voor De Luizenmoeder."

Sinds 2016 worden ook prijzen uitgereikt aan de beste acteur en actrice. Dit jaar waren die awards gebundeld in één acteerprijs, waardoor uiteindelijk geen acteur overbleef, maar de prijs naar drie actrices kon gaan. Lies Visschedijk (Soof: Een nieuw begin) en Hoffman (De Luizenmoeder) grepen naast de prijs.

Kaj Gorgels winnaar Televizier Talent Award

Kaj Gorgels won de Televizier Talent Award en kreeg de prijs uit handen van Patty Brard. De presentator liet medekanshebbers Ellie Lust en Nienke Plas achter zich. "Er zitten mensen in de zaal die ik wil bedanken, onder wie mijn moeder. Hoe bijzonder dat je hier bent", zei de presentator. "Dan mist er eigenlijk één iemand, en dat is mijn vader. Hij is er helaas niet meer. Ik troost me altijd met de gedachte dat hij ergens op een wolkje naar mij kijkt. Ontzettend bedankt, ik ga ervan genieten", besloot de winnaar zijn overwinningsspeech.

Gouden Stuiver naar De Eindmusical

De Gouden Stuiver, de prijs die ieder jaar naar het beste kinderprogramma gaat, werd gewonnen door De eindmusical. Bommetje en De viralfabriek moesten het onderspit delven in deze categorie.

Wie is de Mol? wint Digital Impact Award

Wie is de Mol? versloeg in de strijd om de Digital Impact Award Zondag met Lubach en Expeditie Robinson. De prijs gaat naar televisiemakers die de kijkers ook online of via een app goed weten te bereiken. Jan Versteegh nam de prijs in ontvangst op de rode loper.