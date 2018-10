Het AD heeft in Saskia Noort een nieuwe columnist gevonden. De eerste bijdrage van de thrillerauteur is zaterdag in het dagblad en de samenwerkende regionale kranten te lezen.

"We hebben Saskia Noort gevraagd een column te schrijven over nieuws dat haar raakt", schrijft AD-hoofdredacteur Hans Nijenhuis donderdag in de krant.

"We kennen Saskia Noort allemaal als Nederlands meest succesvolle thrillerauteur, maar in haar voorlaatste boek Huidpijn liet zij zich al van een andere kant zien en het dit jaar verschenen Stromboli is zelfs omschreven als de eerste #metoo-roman."

Volgens Nijenhuis is Noort behalve de koningin van de spanning ook een "buitengewoon bij de maatschappij betrokken vrouw". "We verheugen ons op haar waarnemingen", aldus de hoofdredacteur.

Noorts wekelijkse column maakt deel uit van de vernieuwing van de weekendedities van het AD, die twee nieuwe bijlages krijgen. De bijlages heten Z en Zo. De auteur schrijft ook een column voor het tijdschrift LINDA.

Eerder werd bekend dat Paul de Leeuw moest stoppen met zijn column in het AD. "De zaterdagkrant gaat veranderen, waardoor er voor mijn column geen plek meer is", schreef De Leeuw een paar weken geleden in zijn column.