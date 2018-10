Het programma Zondag met Lubach is voor het tweede jaar op rij in de prijzen gevallen bij de uitreiking van de Lovie Awards. Deze 'Oscars van het Europese web' worden jaarlijks uitgereikt aan het beste en creatiefste digitale werk in Europa.

Het programma van Arjen Lubach won in de categorie beste internetvideo dit keer met het filmpje over de Amerikaanse wapenlobbyclub NRA, waarin wordt stilgestaan bij het enorme aantal sterfgevallen in de VS alsof het een humanitaire ramp is als gevolg van een ziekte. Vorig jaar won Lubach een Lovie voor het welbekende introductiefilmpje van Nederland voor de Amerikaanse president Donald Trump.

Andere Nederlandse winnaars waren onder meer de makers van de website rond de NPO-serie Hollands Hoop en Bavaria met hun campagne voor een vrije dag met carnaval. Ook de podcast Bezeten van Eten van Appie Today door Lize Korpershoek viel in de prijzen.

De Lovie Awards worden uitgereikt door de International Academy of Digital Arts and Sciences.