Tim Hofman gaat een driedelig programma maken waarin hij onderzoekt hoe ver je mag gaan met zelfverdediging als je mogelijk in gevaar bent.

In het programma Schuldig of niet bekijkt Hofman met elf jongeren in scène gezette beelden van op waarheid geïnspireerde situaties. Vervolgens gaan de jongeren met elkaar in discussie over de vraag wie er in dit geval schuldig is.

In elke aflevering komen ook mensen aan het woord die vergelijkbare persoonlijke verhalen vertellen, zowel daders als slachtoffers. Juridisch experts geven vervolgens hun kijk op de zaak.

Het programma is vanaf 29 oktober drie maandagen te zien bij BNNVARA op NPO 3. Eerder maakte Hofman met Geraldine Kemper een vergelijkbare serie, Verkracht of niet?.

"Interessant, dit", aldus Hofman over zijn nieuwste presentatieklus. "Heb vorig jaar zelf met geweld te maken gehad, dus het leek me goed om hier eens diep in te duiken."

Hofman liep een jaar geleden een gebroken kaak en een hersenschudding op toen het in het kantoor van een vastgoedmagnaat tot een handgemeen kwam. Hij was daar voor zijn YouTube-show #BOOS.