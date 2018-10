ForFarmers, het bedrijf waarvoor presentatrice Yvon Jaspers een nevenfunctie vervult, ontkent afspraken met haar te hebben gemaakt over de inhoud van Boer zoekt Vrouw en Onze boerderij. Deze KRO-NCRV-programma's worden door Jaspers gepresenteerd.

Half september ontstond er commotie over Jaspers' nevenfunctie, omdat haar werkzaamheden voor de veevoederfabrikant mogelijk ook tot uiting zouden komen in de programma's. In een campagne van ForFarmers promoot ze het boerenleven.

Het Commissariaat voor de Media (CVDM) liet hierop weten de programma's Onze Boerderij en Boer zoekt Vrouw te onderzoeken. ForFarmers wilde pas reageren als dit onderzoek is afgerond. Maar nu heeft het bedrijf toch in gesprek met de site NieuweOogst al eerder een reactie gegeven.

"Van belangenverstrengeling is geen sprake", zegt een woordvoerder van ForFarmers. "Wij vinden de wijze waarop er in diverse media aandacht is en wordt besteed erg vervelend voor haar (Jaspers, red.)."

De directie van KRO-NCRV heeft de nevenfunctie goedgekeurd, zo liet de omroep eerder weten. Trouw publiceerde recentelijk een artikel over deze dubbele baan van Jaspers.

GroenLinks stelde Kamervragen

GroenLinks stelde eerder in de Tweede Kamer vragen over de bijverdiensten van Jaspers. De partij wil van minister Arie Slob (Media) weten of er sprake is van belangenverstrengeling.

Journalistenvakbond NVJ stelde dat KRO-NCRV met het toestaan van de nevenfunctie de geloofwaardigheid van de publieke omroep op het spel zet.

"De omroep heeft heel wat uit te leggen", stelde algemeen secretaris Thomas Bruning van de journalistenvakbond NVJ.

"Juist bij de publieke omroep moet je elke suggestie of schijn van belangenverstrengeling vermijden. Je houdt als publieke omroep je geloofwaardigheid alleen overeind door hier écht scherp op toe te zien."

​