Chantal Janzen en Angela Groothuizen zijn momenteel in de Verenigde Staten voor een Amerikaans televisieprogramma waar ze aan meewerken.

Om welk programma het gaat, wilde Janzen in RTL Boulevard niet zeggen. "We konden het niet laten schieten, het is fantastisch om mee te doen aan een show in Amerika", was alles wat ze kwijt wilde.

Volgens RTL Boulevard gaat het om het programma The World's Best, een wereldwijde talentenjacht die wordt gepresenteerd door James Corden en waaraan Drew Barrymore, RuPaul Charles en Faith Hill meewerken als juryleden.

De talenten komen uit de hele wereld en kunnen net als in de Got Talent-shows hun talent op een bepaald gebied laten zien. Daarbij moeten ze niet alleen de Amerikaanse jury weten te overtuigen, maar ook 'the wall of the world' doorbreken, bestaande uit vijftig internationale entertainmentdeskundigen. Janzen en Groothuizen zouden deel uitmaken van die laatste groep.

De show komt in 2019 op televisie. Of het programma ook in Nederland te zien zal zijn, is nog niet bekend.