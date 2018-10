Het tweede seizoen van de Omroep MAX-serie Het geheime dagboek van Hendrik Groen komt in het najaar van 2019 op televisie.

Dat maakte regisseur Tim Oliehoek maandag bekend in Tijd voor MAX. In het tweede seizoen, dat gebaseerd is op het boek Zolang er leven is, zijn de hoofdrollen opnieuw voor Kees Hulst en André van Duin.

Een vervolg hing sinds het uitzenden van het eerste seizoen al in de lucht. Met een gemiddeld kijkcijfer van bijna 2,4 miljoen kijkers werd Hendrik Groen eind vorig jaar de best bekeken serie sinds 2011.

Oliehoek stelde eerder al dat hij een vervolg zag zitten. MAX-baas Jan Slagter zei in januari dat er wel een nieuwe locatie moest worden gevonden, aangezien het verzorgingshuis waarin het eerste deel is opgenomen inmiddels is gesloopt.

Afgelopen vrijdag viel Het geheime dagboek van Hendrik Groen twee keer in de prijzen tijdens het Gouden Kalveren Gala. De serie won in de categorie beste televisiedrama en Hulst werd bekroond voor zijn rol als Hendrik Groen.