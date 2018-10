Fidan Ekiz vindt dat ook mannen zouden moeten kijken naar haar nieuwe programma Vrouw op Mars. De televisieserie gaat over honderd jaar vrouwenemancipatie in Nederland.

"Het programma is zeker niet alleen voor vrouwen, maar ook voor mannen. Zij zijn misschien geneigd te denken: 'Dit gaat niet over ons.' Maar we laten ook zien hoe zij hebben bijgedragen aan de vrouwenemancipatie", vertelt Ekiz aan NU.nl.

"Zo hebben we ook huisvaders opgezocht. Zij waren in die tijd wel voorlopers, doorbraken echt een taboe." Ekiz zocht ook onder anderen Hanneke Groenteman op, die in de jaren zeventig en tachtig als eindredacteur bij het feministische radioprogramma Hoor Haar werkte. "Dan hoor je gewoon voxpopjes van mannen die zonder omhaal zeggen dat hun vrouwen thuis moeten zitten met de kinderen."

Wat dat betreft is er volgens Ekiz wel veel veranderd. "Ik denk dat mannen nu juist heel erg hun best doen. Ik vind dat er soms te veel geklaagd wordt over mannen. Dit programma is dan ook zeker geen antimannenpamflet."

'Ik vond de Dolle Mina's altijd hysterische vrouwen'

In zes afleveringen wordt in Vrouw op Mars gekeken naar zaken die tegenwoordig heel vanzelfsprekend zijn - zoals het recht op abortus of zwanger mogen raken voor het huwelijk - maar dat vroeger niet waren.

Ook waren vrouwen tot 1956 handelingsonbekwaam in Nederland. Dit hield in dat ze voor veel zaken toestemming nodig hadden van hun man. Bijvoorbeeld om een bankrekening te openen, alleen op reis te gaan of om kleding of apparaten te kopen.

"Ik heb bij het maken van dit programma regelmatig geroepen dat Nederland echt een patriarchaat was. Wij wijzen nu vaak met onze vinger naar andere landen, maar het duurde best lang voor het hier allemaal goed geregeld was", meent Ekiz.

Ze geeft toe in het verleden cynisch te hebben gekeken naar het onderwerp feminisme. "Ik moest dan meteen aan de Dolle Mina's denken: hysterische vrouwen vond ik dat. Maar voor die vrouwen heb ik nu nog meer waardering en respect. Ze hadden echt iets om voor te strijden, dus het is een soort ode aan die vrouwen geworden."

De eerste aflevering van Vrouw op Mars is donderdagavond te zien op NPO 2. Naast een televisieserie, is er ook een web- en een podcastserie gemaakt.