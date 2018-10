De Vlaamse komiek Philippe Geubels gaat voor het eerst een programma presenteren op de Nederlandse televisie. Geubels, bekend van onder meer De Slimste Mens Ter Wereld, zal te zien zijn in de gezondheidsquiz Is Er Een Dokter In De Zaal?.

In het programma gaat de 37-jarige Geubels "op geheel eigen en kenmerkende wijze" met vier BN'ers in verschillende rondes op zoek naar antwoorden op medische vragen.

Wanneer de twee teams een vraag niet kunnen beantwoorden, mogen zij vragen: "Is er een dokter in de zaal?" Het publiek kan dan bijspringen.

Het programma is een samenwerking met de VRT en zal ook op de Belgische zender Eén te zien zijn. Dat wordt echter een aparte versie met Belgische panelleden. Geubels maakt dus twee versies van hetzelfde programma.

Volgens commissioning editor Ellen Meijerse van RTL "weten weinigen dat Geubels ook een wandelende medische encyclopedie is".

Eerder was Geubels op RTL te zien in Beste Kijkers met Ruben Nicolai. Ook zat hij in Het zijn net mensen, een natuurquiz waarvan ook een Nederlandse en Vlaamse versie zijn gemaakt.

Tevens is er een nieuwe komische fictieserie met de komiek in de maak. Deze serie wordt in 2019 op RTL en Eén uitgezonden.