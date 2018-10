Nog op zoek naar een goede film, serie of reportage voor vanavond? NU.nl zet in samenwerking met Veronica Superguide de tv-tips op een rij.

Documentaire: 2Doc: Het is uw land

23.05-0.10 uur op NPO 2

Een Friese fietsenmaker krijgt op een dag het onwaarschijnlijke bericht dat hij een Ethiopische halfbroer heeft. Hij heet Daniel en zit gevangen in een dodencel in Addis Abeba. Dat nieuws is het startpunt van een onthutsende familiegeschiedenis.

Reality: Ontvoerd

21.30-22.30 uur op RTL4

Op 29 september 2016 werd de dan 2,5 jaar oude Insiya op brute wijze meegenomen uit de woning van haar grootmoeder in Amsterdam. Haar vader zat achter de ontvoering en nam haar mee naar India. John van den Heuvel zet alles op alles om moeder Nadia bij te staan en naar een oplossing te zoeken.

Reality: Burgemeester Undercover

21.30-22.30 uur op SBS6

Het nieuwe Burgemeester Undercover is een variant op Undercover Boss. Alleen gaat nu niet de baas van een bedrijf, maar de baas van een dorp of stad undercover om te zien wat er misschien beter of anders kan.

Film: Greystoke: The Legend of Tarzan, Lord of the Apes

20.30-23.10 uur op SBS9

Christopher Lambert zet een zeer menselijke Tarzan (recensie) neer. Na een schipbreuk belandt hij als baby in de jungle, waar hij door apen wordt opgevoed. De jungleopnames zijn fantastisch en de make-upeffecten nauwelijks van echt te onderscheiden.

Film: The Good, the Bad and the Ugly

20.30-0.15 uur op RTL7

Het beste deel (recensie) van Sergio Leone's westerntriologie. Clint Eastwoord (the Good) en Lee Van Cleef (the Bad) keren terug uit het vorige deel en Eli Wallach (the Ugly) sluit zich bij hen aan om een verbond aan de hand te leggen. De film is op bepaalde momenten uiterst grimmig, in tegenstelling tot de meeste westerns uit die periode.

