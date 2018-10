Nog op zoek naar een goede film, serie of reportage voor vanavond? NU.nl zet in samenwerking met Veronica Superguide de tv-tips op een rij.

Documentaire: 2Doc: Moeder aan de lijn

20.55-22.00 uur op NPO 2

Een indrukwekkende docu over ouder worden. Als oude moeders bejaard worden en niet meer voor zichzelf kunnen zorgen, komt de zorg vaak bij de kinderen terecht. Of het nou uit liefde is of uit plichtsbesef, zo'n zorg gooit het leven van een kind overhoop. Ellen, Carin en Hanna laten het zien.

Reality: Het Italiaanse dorp: Ollolai

21.30-22.30 uur op RTL 4

Het Italiaanse dorp: Ollolai deed het enorm goed deze zomer. Maar nu het tv-seizoen weer begonnen is, zeggen ze arrivederci.

Even geen zin in tv? Deze films en series komen in oktober op Netflix.

Serie: Young Sheldon

20.30-21:20 uur op Comedy Central

Deze spinoff van de populaire sitcom The Big Bang Theory is al een hit in Amerika, maar wordt vanaf vandaag ook uitgezonden in Nederland. De comedy draait om de intelligente Sheldon, die we al kennen uit eerstgenoemde serie, maar nu wordt hij gevolgd gedurende zijn kinderjaren.

Reality: Golden Boys

21.30-22.30 uur op SBS 6

Co is 77 jaar en woont in Leusden. 45 jaar lang was hij gelukkig getrouwd, maar zijn echtgenote overleed drie jaar geleden. De laatste vijf jaar was hij haar mantelzorger. Co houdt van bloemen en zou ze graag geven aan een nieuwe liefde.

Film: The Magnificent Seven

20.30-23.20 uur op RTL 7

Een stad wordt geterroriseerd door een monsterlijke grootgrondbezitter, waarop de bewoners zeven huurlingen inschakelen die moeten afrekenen met de schurken. De perfecte opzet (recensie) voor een barrage aan vuurgevechten, afgewisseld met amusant woordenwisselingen tussen zeven mannen.

Netflix krijgt er binnenkort ook een gloednieuwe western bij.

Documentaire: Ambulance

20.30-21.30 uur op TLC

Wie ooit een ritje met een taxi door Londen heeft gemaakt, weet dat die bolhoedcabby's vooral leuk zijn op foto's. De wegen in Londen zijn een uitdaging voor ambulances, die het toch al zwaar hebben: het aantal 112-meldingen is de afgelopen tien jaar verdubbeld.