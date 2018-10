Nog op zoek naar een goede film, serie of reportage voor vanavond? NU.nl zet in samenwerking met Veronica Superguide de tv-tips op een rij.

Reality: Boer zoekt vrouw

20.25-21.20 uur op NPO 1

De voorstelrondes hebben gehad, net als de brieven, de speeddates on rails en de dagdates. Tijd om bij de boeren te gaan logeren. Hoe romantisch zijn Wim, Michelle, Steffi, Jaap en Marnix nou in het echt?

Talentenjacht: Screentest

20.00-21.30 uur op RTL 4

Gordon gaat naar SBS6, maar niet voordat hij een opvolger gevonden heeft. RTL is zo aardig om er een hele talentenjacht omheen te bouwen, waarin twaalf amateurpresentatoren een contract bij RTL in de wacht trachten te slepen. De opdrachten bestaan uit onderdelen van iconische tv-shows.



Voor als je even geen zin in talentenjachten hebt: deze Netflix-films en series komen in oktober online.

Reality: De handhavers

20.30-21.30 uur op SBS6

Amy en Marinho zijn buitengewone opsporingsambtenaren in Breda. In het tweede seizoen zie je weer waar zulke handhavers mee te maken krijgen tijdens een dagje banjeren. Besef dat de mensen die ze aanspreken op hun gedrag vaak geen lieverdjes zijn.

Film: Deadpool

20.30-22.35 uur op Veronica

Deadpool is een lolbroek die zijn collega's op de hak neemt met cynische grappen en teksten (recensie) die hij direct richt aan de kijker. Ondertussen ruimt hij met grof geweld tuig op.

Film: Top Gun

20.25-22.35 uur op RTL 7

De ambitieuze straaljagerpiloot Maverick (Tom Cruise) worstelt zich door zijn opleiding, leert de Russen een lesje en heeft nog tijd over voor een relatie met instructreur Kelly McGillis.

Check ook welke films en series sinds afgelopen week op Netflix staan.