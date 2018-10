De totempaal voor Mies Bouwman, die afgelopen woensdag door Matthijs van Nieuwkerk werd onthuld bij Beeld en Geluid in Hilversum, is alweer weggehaald. Het 6 meter hoge kunstwerk ter herinnering aan de in februari overleden televisiepresentatrice was te wankel.

"Het stond scheef en dreigde om te vallen", zegt een woordvoerder tegen de Gooi- en Eemlander. Er worden momenteel herstelwerkzaamheden uitgevoerd, zodat de totempaal naar verwachting woensdag kan worden teruggezet op de lege plek in het Atrium.

De totempaal bestaat uit gestapelde kubussen van 80 bij 80 centimeter met daarop vooral portretten van Bouwman. Deze zijn gemaakt door Ans Markus, Robin de Puy, Maarten Baas, Bas Kosters, Siegfried Woldhek, Gerti Bierenbroodspot en Marte Röling.

Het idee voor de totempaal ontstond bij De Wereld Draait Door en is een knipoog naar de rubriek De Totempaal die Bouwman in de jaren zestig had in haar eigen programma Mies en Scène.