Radiozenders en televisieprogramma's houden op 10 oktober een Nationale Actiedag voor Sulawesi. De hele dag zal er aandacht worden besteed aan de ramp die het Indonesische eiland trof om zoveel mogelijk geld op te halen voor Giro555.

De aftrap van de Actiedag is om 12.00 uur in Hilversum. Publiek is daarbij ook welkom.

Het eindbedrag zal die avond in het televisieprogramma Pauw bekend worden gemaakt. Wat precies de invulling is van de Actiedag wordt nog bekend gemaakt.

"De schade die de aardbeving en tsunami op Sulawesi hebben veroorzaakt is enorm en deze ramp verdient alle aandacht", zegt Shula Rijxman, voorzitter Raad van Bestuur NPO. "Noodhulp is hard nodig en daarom zullen alle NPO-radiozenders en televisienetten woensdag verslag doen van de actie van Giro 555. Hiermee kunnen we ons publiek informeren en hopelijk motiveren om geld over te maken op Giro 555."

Giro555 noemt hulp "hartverwarmend"

Giro555 is blij met allle hulp. "Het is hartverwarmend om te zien dat er zoveel betrokkenheid bij de slachtoffers op Sulawesi is", zegt Marinus Verweij, Actievoorzitter Giro555.

Inmiddels is er al meer dan 3,3 miljoen euro opgehaald via Giro555, zo melden de samenwerkende hulporganisaties.

Het aantal dodelijke slachtoffers is opgelopen naar 1581. Ruim 2.500 mensen zijn ernstig gewond en tot nu toe is bekend dat 66.000 huizen zijn verwoest. Het gebied is nog steeds moeilijk begaanbaar.

Lokale hulpverleners van de organisaties achter Giro555 zijn in het getroffen gebied en bieden hulp.