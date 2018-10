Bekende en onbekende Nederlanders proberen in Expeditie Robinson te overleven op een onbewoond eiland. Elke week valt er iemand af die teleurgesteld terug naar huis gaat. NU.nl spreekt wekelijks met de afvaller. Deze week: Donny Roelvink.

Na de samensmelting van Kamp Noord en Zuid, waardoor een superteam vol BN'ers ontstond, moest Roelvink afstand doen van zijn rol als kapitein. Hoewel zijn kampgenoten Jody Bernal en Steven Brunswijk op kapitein Tony Junior stemden, kozen de vier overige eilanders ervoor Roelvink weg te stemmen.

Je stopt en het programma is klaar. Wat gebeurt er dan?

"Je komt terecht op een eiland waar alles ineens heel luxe voelt. De crew slaapt op een eiland op een soort camping met gewoon licht, tentjes en knusse aankleding. Heel anders dan het eiland waar ik net had gezeten. Dat is best even wennen. Ik had overal trek in; in pizza, in kip en ja, zelfs in rijst. Maar echt honger had ik niet. Van alles heb ik gewoon een beetje geprobeerd."

"Ik was wel teleurgesteld, ik ging voor de winst, maar als je dan eenmaal naar huis wordt gestemd, is het meteen klaar. Omdat Tony besloot ook naar huis te gaan, kreeg ik de optie te blijven. En ik snap dat mensen het niet snappen, maar je wilt dan gewoon niet meer. Het moment dat je hoort dat jij de meeste stemmen hebt, gaat er een schakel om en wil je weg. Toen ze me vroegen toch te blijven, ging er een soort flipperkast in mijn hoofd heen en weer. Maar met mijn gedachten was ik al thuis en dus ging ik."

Wat is, denk jij, de reden dat je eruit ligt?

"Ik was gewoon te sterk. Ik lag goed in de groep, had leuke gesprekken met iedereen en nooit ruzie. Maar uiteindelijk wilde kamp Noord natuurlijk zijn eigen kapitein redden en dus stemden zij op mij, niet op Tony. Ik was een makkelijke keuze, je wilt een sterke kandidaat er eigenlijk niet te lang in hebben."

Wat had je achteraf anders willen doen?

"Ik had er met een geruster gevoel heen moeten gaan. Ik kwam echt net van Temptation Island af en zat er privé niet helemaal lekker in (Roelvink en zijn vriendin Amije van der Laan besloten uit elkaar te gaan na deelname, red.), dat ging knagen. Als ik nu zou gaan, zou ik een stuk sterker in mijn schoenen staan. Ik leek heel nuchter op televisie, maar zij hebben niet laten zien dat ik ook echt wel eens jankend in de biecht heb gezeten. Waarschijnlijk vonden ze dat er al genoeg mensen de hele tijd aan het huilen waren, daar wil je ook niet de hele tijd naar kijken."

Hoe heb jij je vrienden, familie en fans om de tuin geleid, zodat zij niet wisten dat je meedeed?

"Mijn beste vrienden wisten het natuurlijk wel, net als mijn vader en broer. Maar tegen de anderen heb ik gezegd dat ik even wilde bijkomen van Temptation. Even een maandje op mezelf, zonder telefoon. Mijn sociale media is gewoon bijgehouden door mijn management, die hebben oude foto's geplaatst tot ik weer terugkwam."

Wie heeft je tijdens je deelname verrast?

"Josylvio. Ik vond het zo leuk met hem. Ik ben altijd fan van hem geweest, luister al naar hem sinds zijn eerste album. Nu zijn we vrienden. We doen echt dingen samen, hebben ook een aflevering Expeditie samen gekeken. En Nienke. Ik kende haar niet, maar mijn vriendin was al fan van haar vlogs. Ik vond haar daar maar druk in, maar in het echt is ze echt de liefste persoon op aarde."

Wie gaat er de volgende aflevering uit?

"Op basis van wat ik zie op televisie, moet dat Gwenda toch wel zijn. Zij denkt dat ze het heel goed doet, maar ze is zo bezig, ze gaat maar aan één stuk door. Zij heeft geen idee hoe de rest naar haar kijkt, over haar denkt."

Wie vind je tot nu toe het sterkst overkomen?

"Steven. Hij is sterk, hij ligt goed in de groep en hij is niet te aanwezig. Hij is echt een doorzetter en dat heb je nodig."