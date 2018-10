Als het aan Peter van der Vorst ligt, voegt hij nog tien jaar toe aan de reeks interviews in Van der Vorst Ziet Sterren die hij inmiddels achter zich heeft liggen. De presentator vindt ieder interview een hoogtepunt. Woensdagavond gaat het vijftiende seizoen van start, waarin hij langsgaat bij onder anderen Ronnie Flex en Anita Meyer.

"Wat mij betreft gaan we nog eens tien jaar door met het programma", vertelt de 46-jarige Van der Vorst aan NU.nl.

"Toen we net begonnen, moest ik soms smeken om gasten te krijgen. Nu kennen de meeste mensen het programma en zijn ze al snel enthousiast. Ook jongere generaties. Ronnie Flex zit bijvoorbeeld in de eerste aflevering. Hij vond het een eer om nu zelf eens in het programma te zitten waar hij als jonge tiener al naar keek."

Terugkijkend op alle seizoenen van Van der Vorst Ziet Sterren kan de presentator geen absoluut hoogtepunt noemen. "Het is een cliché, maar iedere gast is een hoogtepunt op zichzelf. Ik ben bij Lionel Richie, Robbie Williams en Adele thuis geweest, dat waren heel leuke gasten in het buitenland. Maar in Nederland heb ik er ook zo veel gehad; er is niet één gast die erbovenuit steekt."

De afgelopen jaren koos de presentator ervoor om zich voornamelijk te concentreren op die binnenlandse bezoeken. "Vorig seizoen heb ik wel nog Gloria Estefan heel uitgebreid gesproken, ontzettend leuk. Als we er een treffen die het wil, doen we dat natuurlijk."

"Maar buitenlandse sterren bepalen tegenwoordig via sociale media veel meer zelf wat ze wel en niet naar buiten brengen. Een inkijkje in hun leven krijg je vaak niet echt meer. Dan wordt het een halfbakken item, dat wil ik niet."

Op bezoek bij Anita Meyer en Armin van Buuren

Van der Vorst gaat dit seizoen op bezoek bij onder anderen Meyer. "Zij is een van m'n favoriete artiesten, al van kleins af aan. Op m'n tiende had ik een cassettebandje van haar. Daar komt bij dat ze een van de nuchterste en leukste personen in de Nederlandse showbizz is. Ik heb haar uitgebreid gesproken en ga nog mee naar een van haar optredens."

Andere gasten zijn Armin van Buuren, Paul de Leeuw en Roxeanne Hazes. Die laatste nodigde Van der Vorst uit om mee te gaan naar geitenyoga. "Dat stond op haar eigen bucketlist. Ik wist niet eens dat het bestond. Yoga tussen de geiten. Heel ontspannen, haha."