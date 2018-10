Bekende en onbekende Nederlanders proberen in Expeditie Robinson te overleven op een onbewoond eiland. Elke week valt er iemand af die teleurgesteld terug naar huis gaat. NU.nl spreekt wekelijks met de afvaller. Deze week: Tony Junior.

Tony Junior, echte naam Tony Claessens, schokte menig Expeditie Robinson-fan met zijn plotselinge aankondiging te vertrekken. Net nadat hij kapitein van het superteam vol BN'ers was geworden en teamgenoot Donny Roelvink er uitgestuurd was, besloot hij afscheid te nemen.

Je stopt en het programma is klaar. Wat gebeurt er dan?

"Ik heb een hele tijd met Dennis (Weening, presentator, red.) zitten praten over hoe ik me voelde. Over de heimwee die aan me knaagde en waardoor ik echt naar huis wilde. In de uitzending zag je dat Dennis een beetje boos op mij reageerde, maar na dat gesprek zei hij ook: niemand die boos op je kan zijn als je je zo voelt. Ik kreeg beelden te zien van mijn vader en mijn vriendin Maan, waardoor ik zo moest huilen dat ook Dennis mee ging huilen. Hij kreeg er ook heimwee van."

"Op televisie zie je misschien in drie seconden hoe ik bekendmaakte met Donny mee te gaan, maar dat was eigenlijk een verhaal van bijna een minuut. Ik vertelde dat het een van de mooiste, maar tegelijkertijd ook afschuwelijkste avonturen van mijn leven was. Hoe sterk mijn heimwee was en hoe hard ik mijn best heb gedaan de rest daar niet mee aan te steken. Pas daarna kwam wat je op televisie zag, dat ik vind dat je er voor de volle 100 procent voor moet gaan en er voor je team moet zijn."

"En ik weet dat er mensen zijn die het naar vinden voor Donny. Maar Donny kreeg gewoon, net als iedereen bij wie het op deze manier gaat, de kans om te blijven. Hij zou dan de volgende eilandraad met een extra stem op hem starten, maar hij mocht blijven. Hij koos er echter voor te vertrekken. Dat zag je niet op televisie."

Wat is, denk jij, de reden dat je eruit ligt?

"Ik had verschrikkelijke heimwee. Ik vind het moeilijk te omschrijven hoe heftig dat is. Op het eiland kreeg die heimwee vorm in een enorm gevoel van stress. Pijn in mijn buik, pijn in mijn hart. Het voelde constant alsof de motor in mijn lichaam op 200 procent werkte; je hebt zo veel tijd om na te denken, voor je uit te staren. Dan ga je piekeren, over hoe het thuis is en wat de mensen van wie je houdt nu doen. Ik heb dat ook als ik aan het toeren ben. Als ik aan het werk ben, gaat het prima, maar zodra ik een moment van rust heb, kan die heimwee zich verspreiden."

"En dan kun je zeggen: waarom doe je dan mee? Maar ik wil me niet door die angst laten tegenhouden. Ik vind dat je daar niet aan moet toegeven en dat je juist de dingen moet doen die je spannend of eng vindt."

Wat had je achteraf anders willen doen?

"Niets. Ik wil in mijn leven, tenzij het echt enorme foute dingen zijn, geen spijt van dingen hebben. Ik had dus niets anders gedaan. Het Robinson-verhaal was voor mij rond. Als je kijkt naar hoe ik me heb ontwikkeld als kapitein op het eiland, hoe onze groep voor elkaar zorgde en hoe goed de sfeer was, kan ik daar alleen maar trots op zijn."

Hoe heb jij je vrienden, familie en fans om de tuin geleid, zodat zij niet wisten dat je meedeed?

"Ik hoorde pas twee dagen van tevoren dat ik ging, dus ik ben de minst voorbereide Robinson-kandidaat ooit. Ik was al meerdere keren gevraagd, maar had steeds geen tijd en voor dit jaar steeds mijn schema opengehouden, tot ik in januari besloot dat het nu niet langer kon en mijn agenda moest vullen. En ineens kon het toch allemaal. Die vrijdag hoorde ik dat ik ging, zondag vloog ik. In de dag ertussen heb ik met Maan allemaal foto's van ons twee gemaakt, die zij later voor mij op sociale media plaatste. Ze heeft zelfs een keer een video vanuit het publiek op Pinkpop, waar zij een optreden gaf, op mijn Instagram geplaatst, zodat het net was alsof ik er bij was."

Wie heeft je tijdens je deelname verrast?

"Loiza, zij werd mijn maatje, mijn steun. En Johnny Kraaijkamp jr. Hij is zo'n toffe gast, ik zei het in de uitzending ook al: hij is mijn '(em>Robinson-papa'. Of zoals hij zelf zei, mijn 'raadsheer'. Ik ben benieuwd hoe ver hij komt nu hij op Duivelseiland zit."

Wie gaat er de volgende aflevering uit?

"Ik kan eigenlijk niet meer objectief zijn, want ik weet dingen van anderen en dan praat ik mijn mond voorbij. Ik kan wel zeggen wie ik hoop dat er uitgaat. Ik hoop Gwenda (kapitein van Team Onbekend, red.). Zij zegt heel nare dingen achter de rug van mensen om. Ik ben neergezet als een kapitein met een grote mond, maar zij was echt aan het dicteren, dat zie je in de uitzending en heb ik zelf gemerkt. Ik vind dat gedrag een beetje kinderachtig."

Wie vind je tot nu toe het sterkst overkomen?

"Dan zeg ik weer Loiza. Ik vond haar daar al sterk en op televisie zie je dat ook. Ze heeft een eigen wil, ze is niet op haar mondje gevallen. Ik denk dat zij nog ver kan komen."