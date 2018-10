Robert ten Brink ziet een groot verschil tussen presentatoren van generaties geleden en de huidige lichting. Volgens de presentator zijn mensen nu "mondiger en brutaler".

"Dat komt natuurlijk door sociale media. Maar of dat nu helpt? Wat mensen met tv-ambities vaak vergeten: op platforms als Instagram draait het meestal om jezelf. Presenteren is juist in dienst staan van een programma. Je doet het voor de mensen thuis op de bank", aldus Ten Brink in gesprek met AD.

In De Telegraaf voegt hij daaraan toe dat hij vindt dat jonge mensen steeds minder kansen krijgen om zich te ontwikkelen als presentator. "Dat was vroeger wel anders als ik naar mezelf kijk. Eigenlijk heb ik jaren mogen aanmodderen."

Ten Brink is binnenkort als jurylid te zien in het programma Screentest, waarin nieuw presentatietalent gevonden moet worden. De presentator kreeg zelf talloze cursussen en lessen als beginner. "Toen ik later voor de VARA ging presenteren, werd ik gewoon in een kamertje getrokken door Sonja Barend en Ellen Blazer. Die lieten me alle hoeken van die kamer zien. Ze zeiden: 'Wat denk je eigenlijk wel, wat sta je daar te bazelen! Ga het nou maar eens gewoon vertellen!'"

De televisiemaker vindt het lastig te beoordelen of iemand presentatietalent heeft. "Je kan vals of zuiver zingen, maar presenteren is niet te meten. Het heeft te maken met karakter, met de gunfactor en met iemands verleden."