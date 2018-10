Beau van Erven Dorens gaat na het daklozenprogramma The Amsterdam Project ook daklozen volgen in Rotterdam. De presentator volgt voor Het Rotterdam Project vijf daklozen in hun strijd naar het vinden van een dak boven hun hoofd.

De daklozen krijgen hierbij hulp van het Leger des Heils en een team van experts.

Soufyan (20), Stephany (24) en haar pasgeboren zoontje, Patrick (43), Hilde (54) en Yvar (28) worden gevolgd en krijgen een geldbedrag van 10.000 euro.

Van Erven Dorens: "Met dit geld kunnen zij bijvoorbeeld een deel van hun schulden aflossen of een kamer huren. En dan kunnen ze gaan nadenken: hoe krijg ik mijn leven weer op de rit? Geld is daarin essentieel."

Twee jaar geleden volgde de 47-jarige presentator in The Amsterdam Project vijf Amsterdamse daklozen. Dat programma werd in maart vorig jaar bekroond met een televisieprijs voor het beste nieuwe format.

Het programma is vanaf dinsdag 30 oktober te zien op RTL 4.