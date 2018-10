Robert Jensen vindt het tijd voor een "ander geluid" in zijn nieuwe televisieprogramma. De presentator gaat in zijn show onder meer in op onderwerpen als de Brexit, de Amerikaanse president Donald Trump en plastic soep.

"Ik zie mezelf als een student van de media en heb geconcludeerd dat er in de westerse wereld een punt bereikt is waarop enorm belangrijke issues verontrustend eenzijdig worden belicht", aldus de 45-jarige presentator.

Vanaf dinsdag 30 oktober is Jensen weer wekelijks te zien. Dit keer met zijn eigen programma Jensen. "Met zijn uitgesproken karakter past Robert Jensen naadloos bij de uitstraling van RTL 5", aldus Werner van Es, programmadirecteur van RTL 5.

In 2013 had Jensen een praatprogramma op RTL 5, maar dit verviel later vanwege tegenvallende kijkcijfers. In 2017 had hij op dezelfde zender een programma over de Amerikaanse verkiezingen.

Van Es: "Jensen was een van de weinigen die ook de andere kant van de Amerikaanse verkiezingen onderzocht en dat in beeld heeft gebracht met Jensen kiest voor Amerika. Nu geeft hij zijn unieke kijk op de rest van de wereld in de personalityshow Jensen."