Mischa Barton heeft getekend voor deelname aan de reboot van The Hills. De realityserie over een groep welgestelde jongvolwassenen in Los Angeles was een grote hit tussen 2006 en 2010.

Dat schrijft People. De actrice brak door met haar rol als Marissa Cooper in dramaserie The O.C., die zich afspeelde in Orange Country net buiten Los Angeles. MTV ontwikkelde op basis van die serie realityshow Laguna Beach, dat in eerste instantie de ondertitel 'het echte Orange County' had. The Hills was daar weer een spin-off van.

MTV kondigde de reboot van de serie (The Hills: New Beginnings) aan tijdens de uitreiking van de VMA’s in augustus. Castleden Audrina Patridge, Brody Jenner, Frankie Delgado, Heidi Pratt, Jason Wahler, Justin 'Bobby' Brescia, Spencer Pratt, Stephanie Pratt en Whitney Port keren terug voor de serie.

De grootste sterren uit het origineel, Lauren Conrad en Kristin Cavallari, doen niet mee aan de reboot.