Het actualiteitenprogramma EenVandaag viert op 4 oktober een zilver jubileum. Het programma van AVROTROS komt daarom met een speciale uitzending waarbij de kijkers de inhoud konden kiezen. Presentatrice Jojanneke van den Berge kijkt terug op 25 jaar EenVandaag.

Voor de 38-jarige Van den Berge gaan haar eerste herinneringen naar het programma terug naar de allereerste uitzending, die in 1993 het levenslicht zag. "Ik was dertien jaar destijds TweeVandaag (zo heette het programma eerst, red.) begon. De kracht van het programma is dat het een heel breed publiek trekt", zegt Van den Berge in gesprek met NU.nl.

Dat brede publiek vertegenwoordigt volgens de moeder van drie kinderen alle lagen van de bevolking. "Er zitten hoogopgeleiden, laagopgeleiden en eigenlijk iedereen die er tussenin zit bij. Ook is de samenleving goed vertegenwoordigd door het opiniepanel, waarbij 50.000 mensen zich hebben aangesloten. Die mensen vertellen dat ze blij zijn dat ze hun mening kunnen geven over de maatschappij en dat ze gehoord worden."

"Ook in politiek Den Haag wordt ernaar gekeken. Minister-president Mark Rutte noemde het zelfs bij de Algemene beschouwingen. Er wordt echt rekening met EenVandaag gehouden, dat is mooi om te zien."

'Interview met ouders Anne Faber was heel integer'

Hoogtepunten van 25 jaar EenVandaag kan Van den Berge zo opnoemen. "Het afgelopen jaar vond ik het interview met de ouders van Anne Faber heel bijzonder. Er is natuurlijk veel om de dramatische dood van Anne Faber te doen geweest, ook over de berichtgeving. En het gevaar lag op de loer dat het hijgerig werd. Maar het gesprek was heel integer gedaan en het was echt indrukwekkend", gaat de presentatrice verder.

Ook kan ze zich nog goed het verhaal over de moeiteloos af te luisteren voicemails van politici herinneren, waarvoor het programma de journalistieke vakprijs De Tegel ontving in de categorie Nieuws. "Dat was een mooi opzienbarend en sterk staaltje journalistiek en een mooie scoup. EenVandaag heeft er daar in de loop der jaren meer van gehad. Dat wil je natuurlijk als actualiteitenprogramma."

'Er wordt echt rekening gehouden met EenVandaag'

Een persoonlijk ijkpunt in het jaar is voor Van den Berge de verkiezing van Politicus van het Jaar. "Vorig jaar kwam daar veel kritiek op met vragen als: wat is het voor prijs en is het wel nodig? Maar politici zijn daar echt mee bezig. Het is een politieke publieksprijs, een stem van het volk, en wij als makers mogen daar best trots op zijn."

Volgens de presentatrice kan EenVandaag ook zeker het gouden jubileum van vijftig jaar halen. "Ik denk dat het programma dan nog steeds bestaat. Als je me vraagt hoe we dan tv kijken, dat is een ander verhaal."

"Het grappige is dat toen het programma begon, ze er veel zin in hadden maar ze hadden geen idee of het zou werken. Ze worstelden vooral met het tijdstip van 17.45 uur. Nu het om 18.15 uur wordt uitgezonden, is dat zeker in ons voordeel. Mensen komen thuis van werk, zetten de tv aan en willen op de hoogte gebracht worden, waarna ze na 20.00 uur iets kijken op diensten als Netflix. Die avondindeling is best een lang leven beschoren, maar we zullen ons moeten blijven vernieuwen, zoals eigenlijk alle media dat moeten doen."

'Belangrijk om zoveel mogelijk verschillende mensen een stem te geven'

Van den Berge is inmiddels drie jaar werkzaam bij het actualiteitenprogramma. Ze ziet zichzelf nog jaren bij AVROTROS werken. "De langstgediende bij EenVandaag werkt er twintig jaar dus het zou zomaar kunnen dat ik nog een tijd doorga bij de omroep. Alhoewel, misschien ben ik dan wel te oud", grapt de presentatrice.

"Nee, ik vind het een fijn programma om aan mee te werken en het is echt een nieuwe fase in mijn carrière nadat ik onder andere bij PowNews en RTL werkte. Als journalist zijnde vind ik het belangrijk om zoveel mogelijk verschillende mensen een stem te geven. Dat kan bij EenVandaag."