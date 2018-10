Matthijs van Nieuwkerk heeft woensdag in Beeld en Geluid in Hilversum de Mies Bouwman Totempaal onthuld. Het 6 meter hoge kunstwerk bestaat uit gestapelde kubussen met daarop vooral portretten van de in februari op 88-jarige leeftijd overleden televisiepresentator.

Na het overlijden van Bouwman vroeg Van Nieuwkerk in De Wereld Draait Door aan Ans Markus, Robin de Puy, Maarten Baas, Bas Kosters, Siegfried Woldhek, Gerti Bierenbroodspot en Marte Röling om een portret van Bouwman te maken met als basis een kubus van 80 bij 80 centimeter.

Van Nieuwkerk is tevreden over het resultaat. "Ik vind het mooi. Mies verdient het. Zie de golf van verdriet en ontsteltenis die door het land ging toen bekend werd dat zij overleden was. Ze hoorde bij ons."

Het idee is een knipoog naar de rubriek De Totempaal die Bouwman in de jaren zestig had in haar eigen programma Mies en Scène, waarin ze kunstenaars uitnodigde om gezamenlijk een kunstwerk te maken. Onder anderen Jan Wolkers, André Volten en Wim T. Schippers deden destijds mee.