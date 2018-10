The Passion vindt in 2019 plaats in Dordrecht. Het jaarlijkse evemenent waarbij de laatste uren van Jezus worden verteld met muziek, vindt plaats op 18 april.

Het thema van deze editie is Je bent niet alleen, waarmee organisatoren KRO-NCRV en de EO nadruk willen leggen op aandacht voor elkaar.

Wie de hoofdrollen zullen gaan spelen, is nog niet bekendgemaakt. De rolverdeling wordt meestal enkele maanden voorafgaand aan het evenement gedeeld.

Burgemeester Wouter Kolff laat in een reactie weten blij te zijn met de keuze voor zijn stad. "De stad waar al achthonderd jaar wordt gebouwd aan de toekomst, leent zich met meer dan duizend monumenten perfect voor The Passion. Maar Dordrecht is ook de stad van het hart op de juiste plek voor jong en oud. Omzien naar elkaar en iets voor de ander willen betekenen."

Het jaarlijkse evenement, dat door miljoenen mensen wordt bekeken, vindt in 2019 voor de negende keer plaats. De editie van 2018 werd in de Amsterdamse Bijlmer georganiseerd. Toen speelden Tommie Christiaan en Glennis Grace Jezus en Maria.

The Passion 2019 is op 18 apri live te zien op NPO 1 en te beluisteren via NPO Radio 2.