Gordon vindt het jammer dat Screentest het laatste programma is dat hij voor RTL presenteert.

"Het is toeval geweest dat ik wegga bij de zender, maar door Screentest kan ik nu op zoek naar mijn eigen opvolger, haha", vertelt hij aan NU.nl.

"Daarnaast vind ik het heel bijzonder dat Robert ten Brink ook bij het programma betrokken is. Hij kent het klappen van de zweep, heeft allerlei soorten programma's gemaakt en we kunnen samen ongelofelijk veel lachen. Hij is echt een van de grappigste personen die ik ken, zeker ook in zijn rol als juryvoorzitter."

Volgens Gordon heeft Screentest overeenkomsten met Showmasters, het programma waardoor hij verknocht raakte aan entertainment. "Showmasters met Sandra Reemer vond ik een fantastisch programma en ik ben destijds ook naar de studio's geweest. Heel erg leuk dat eenzelfde soort show nu op mijn pad is gekomen."

'Die zou ik zo mijn microfoon durven geven'

Gordon werd naar eigen zeggen verrast door de rol van de jury in het programma. "Ik vond het vooral sterk dat ze benoemden hoe presenteren weggezet wordt. Het is eigenlijk een heel vaag en lelijk iets en van veel factoren afhankelijk. Zo zijn er mensen die niet zulke goede presenteerkwaliteiten hebben en die dat compenseren met hun uitstraling, die komen vaak heel ver. Aan de andere kant heb je mensen die geen uitstraling hebben en wel het presenteren onder de knie hebben. Daar hoor je vaak niet zoveel meer van."

Aan Screentest doen twaalf kandidaten mee. Gordon is van mening dat er twee presentatoren tussen zitten die koste wat kost aan het werk moeten op de televisie. "Die zou ik zo mijn microfoon durven geven, waarna ik zelf de tent verlaat. Zo goed. Ze zijn welbespraakt, hebben humor, vallen niet stil bij moeilijke momenten en weten dingen op te pakken als ze misgaan. Dat zijn de eigenschappen die een presentator moet hebben."

'Ze weten wat ze aan mij hebben en andersom'

Ook keek Gordon nog even terug op zijn tijd bij RTL, waar hij zestien jaar werkzaam was. "Ik heb waanzinnige programma's mogen maken bij RTL, maar mijn laatste drie (The Voice Senior, Gordon in Wonderland en Screentest) springen er wat mij betreft echt uit. Of ik nog harder heb gewerkt omdat Screentest mijn laatste programma bij de zender is? Nee, dat niet. Ze weten wat ze aan mij hebben en andersom."

Mede door het vertrek van Erland Galjaard besloot Gordon om zijn horizon te verbreden en open te staan voor een andere werkgever. "RTL was een warm bad en dat kwam mede door Erland. In het laatste jaar miste ik hem eigenlijk al als sparringpartner. Maar RTL en ik gaan in goede harmonie uit elkaar en zo hoort het ook. 20 oktober is mijn laatste dag en dan hebben we nog een afscheidsetentje. Daar kijk ik naar uit, ik zie er tegelijkertijd ook tegenop."

Het is nog niet bekend of Gordon een aantal van zijn programma's mee zal nemen naar zijn nieuwe werkgever Talpa, waar hij een contract voor vijf jaar tekende. "Ik heb gewoon mijn contract niet verlengd bij RTL en zocht naar nieuwe prikkels. Natuurlijk zou ik het fijn vinden als ik mijn programma's mee kon nemen, maar dat zien we na verloop van tijd wel. Daar maak ik mij niet zo druk meer om. Ik ben al vijftig en weet hoe het spel gespeeld wordt in televisieland. Er komen vanzelf meer programma’s."