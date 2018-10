Vanavond op televisie: De gezondste plek op aarde | Thriller Ransom

Informatief programma: Dokters van morgen

21:25 - 22:25 uur op NPO 1

Het Italiaanse dorpje Pioppi staat bekend als de gezondste plek op aarde, maar is het wel echt zo helend als wordt beweerd? Antoinette Hertsenberg gaat met een aantal artsen op onderzoek uit.

Reportageserie: Toms Engeland

20:25 - 21:00 uur op NPO 2

Jongeren in Engeland krijgen het zwaar. Nogal wat oudere landgenoten stemden voor de Brexit. Tom Egbers, die Engelse roots heeft, gaat op zoek naar hoe het is om jong te zijn in Engeland en bezoekt ook nog een punkconcert.

Plak er nog wat andere vakantiebestemmingen achteraan met de beste reisseries op Netflix.

Documentaire: 2Doc: School life

23:05 - 00:55 uur op NPO 2

In Ierland hebben ze slechts één kostschool voor kinderen tussen de zeven en twaalf jaar. Die staat in Headfort en het is de plek waar John en Amanda Leyden elkaar 46 jaar geleden ontmoetten. Ze trouwden en bleven hun leven lang leraar en plaatsvervangend ouder voor de kinderen. Een documentaire over hun laatste jaar.

Thriller: Ransom

20:30 - 22:55 uur op SBS9

Ervan overtuigd dat de ontvoerders toch niet van plan zijn om zijn zoontje levend terug te bezorgen, weigert de harde tycoon Tom Mullen (Mel Gibson) losgeld te betalen. Hoewel er vrij weinig actiescènes in zitten (lees hier meer over Ransom), maakt de regisseur niet de fout om de ontvoerders als randdebielen af te schilderen.

Actiefilm: Blown Away

22:55 - 01:15 uur op SBS9

Explosievendeskundige Dove (Jeff Bridges) vindt de psychopathische Gaerity (Tommy Lee Jones) op zijn pad, die nog een oude rekening met hem te vereffenen heeft. Bridges zet niet echt een geloofwaardige actieheld neer (recensie).

Zin in meer films? Deze exemplaren staan sinds vorige week op Netflix.