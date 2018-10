Johnny de Mol volgende gast in The Roast

De 39-jarige presentator volgt daarmee zanger Gordon en Giel Beelen op, die in eerdere edities te zien waren.

In The Roast worden beroemdheden door collega's en bekende vrienden op komische wijze beledigd. Het programma is wat de opzet betreft hetzelfde als het originele, Amerikaanse format. Daar deden eerder onder anderen Justin Bieber, Bruce Willis en Pamela Anderson aan mee.

"Het is een enorme eer dat ik na Gordon en Giel Beelen de derde 'Roastee' ben", vindt De Mol. "Ik heb een waanzinnig mooi en heftig leven gehad. Het is nu tijd om in het reine te komen en het verleden achter me te laten. Ik ben er klaar voor, de messen zijn geslepen."

"Het wordt mijn derde Roast", zegt Pannekoek. "Bij elke trilogie is de derde het kutst, daarom is Johnny de Mol nu aan de beurt. (...) Ik heb er zin in. Hij is de minst populaire van De Mol-familie en dat is knap. Ik verheug me er enorm op en het wordt hoog tijd dat deze zogenaamde goedzak eens finaal afgebrand gaat worden."