Gert Verhulst heeft spijt dat hij pedofiel in uitzending niet hard aanpakte

"In het tweede seizoen hebben we veel kritiek gekregen op die aflevering waarin we een pedofiel hadden uitgenodigd", zegt de Samson en Gert-bedenker in gesprek met het Belgische tijdschrift Humo.

De Nederlandse man werd uitgenodigd in verband met de Vlaamse hulplijn voor mensen met pedofiele gevoelens, Stop it Now.

"Die (de man in kwestie, red.) pleitte ervoor om de legale leeftijd voor seks omlaag te halen. Tot twaalf of veertien jaar. Zijn argument was dat dit in Duitsland nu al zo is. Alleen: dan gaat het over seks met leeftijdsgenoten, een belangrijke nuance die we niet goed hadden ingeschat", aldus Verhulst.

"Achteraf had ik veel spijt dat ik hem niet harder had aangepakt, maar ik heb geen spijt dat we een pedofiel hebben uitgenodigd. Iederéén verdient een platform. Het is aan de kijker om te oordelen: kan ik me vinden in wat hij zegt?"

'Krijg het verwijt een soort Donald Trump te zijn'

Maar het is de vraag of de kritiek van de kijkers of critici Verhulst vervolgens echt zal raken. "Als je zoals ik al meer dan dertig jaar op televisie komt en veel kritiek hebt gekregen, glijdt dat op den duur van je af. Als men vervolgens merkt dat kritiek je niets meer doet, krijg je het verwijt een soort Donald Trump te zijn. Maar ook dat went", meent hij.

"In Gert Late Night kwetsen we niemand en we maken een goed programma waar veel naar gekeken wordt. Dan is het verleidelijk om te denken: 'Nú gaat iedereen blij zijn voor ons!' Naïef, natuurlijk."

Gert Late Night wordt uitgezonden vanaf de boot van de vijftigjarige Verhulst. Iedere week slapen prominente Nederlanders of Belgen meerdere nachten op het schip, waar ze worden geïnterviewd.

'Het belangrijkste is dat mensen graag kijken'

"Het is gênant om dat over jezelf te zeggen, maar ik vind het één van de absolute hoogtepunten van het afgelopen tv-jaar. Maken we hoogstaande of verheffende televisie? Nee. Maar moet dat? Het belangrijkste is dat de mensen graag kijken, en dat ze er gelukkiger van worden."

Gert Late Night is te zien op de Belgische zender Vier.