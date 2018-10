Domien Verschuuren start eerste uitzending met Ready to Go van Republica

Verschuuren gaf aan dat hij nerveus was voor zijn eerste uitzending. Daardoor schoof hij na zijn eerste keer verkeersinformatie het verkeerde schuifje omhoog, waardoor hij niet het reclameblok instartte, maar de bumper van de verkeersinformatie opnieuw te horen was. "Daar gaan we al. Het gaat helemaal mis", zei de dj.

Daarna sprak hij de luisteraar toe. "Ik heb echt naar dit moment uitgekeken. Ik heb twaalf jaar op een ander station radio gemaakt en was in die tijd weleens jaloers op de overkant. Het gras is altijd groener aan een andere kant, maar in mijn geval was het gras rood. Ik moest een keer naar Qmusic."

"Ik heb er echt heel veel zin in en heb lang moeten wachten. Ik wil het samen met de luisteraar doen. We moeten natuurlijk aan elkaar wennen. Als je iets van mij wil weten, ben je welkom", zocht de dj het contact met de luisteraars.

Verschuuren was sinds 2006 in dienst bij 3FM. De dertigjarige dj won in 2007 de Marconi Award voor aanstormend talent. In zijn tijd bij de zender nam hij ook drie keer intrek in het Glazen Huis in het kader van Serious Request.

Sinds november 2016 nam hij de ochtendshow voor zijn rekening als opvolger van Giel Beelen. Bij Qmusic is Verschuuren van 16.00 uur tot 19.00 uur te horen.