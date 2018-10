Kink FM keert digitaal terug met ochtendprogramma Michiel Veenstra

Naast Veenstra is ook Jan Hoogesteijn aangetrokken, meldt Kink maandag in een persbericht.

Hoogesteijn was, samen met Rob Stenders, in de jaren negentig een van de oprichters van het alternatieve muziekstation. De zender wordt op dit moment nog vooral door vrijwilligers samengesteld, maar Veenstra zou meer dj's aan moeten trekken.

"Er is in het huidige radiolandschap geen serieus vast honk voor liefhebbers van alternatieve popmuziek. De tijd is rijp voor een eigentijds platform waar deze muziek 24 uur per dag te horen is op zowel liveradio als via ondemandstreamingdiensten en podcasts. Bij het nieuwe Kink komen muziek en tech samen en het is een grote eer dat ik deze legendarische radionaam mede nieuw leven mag inblazen", laat Veenstra weten.

'Zowel bij 3Fm als Radio 2 waren opties'

De 42-jarige dj vertrekt medio oktober bij 3FM, hoewel hij aan NRC vertelt dat hij ook had kunnen blijven: "Zowel bij 3FM als bij Radio 2 waren er opties. Ook bij commerciële zenders. Ik word niet gelukkig van hits draaien en een dikke auto."

Volgens Veenstra heeft 3FM het zichzelf moeilijk gemaakt door zich als jongerenzender te profileren.

"Het laatste wat ik wil is kwaadspreken over een plek waar ik schitterende tijden heb gehad. Maar het is niet handig als je in een paar jaar tijd een aantal keer van geluid en missie verandert. Dan zijn er concessies nodig."

Mojo-topman steunt zender financieel

Dat Kink een tweede leven krijgt, is vooral te danken aan een investering van Leon Ramakers. Hij is voormalig directeur en huidig directielied van concertorganisator Mojo. Hoogesteijn laat echter aan 3voor12 weten dat Mojo geen belang in Kink neemt.

De zender zal vanaf 1 februari 2019 te beluisteren zijn.