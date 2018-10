Woordvoerder ProRail uit kritiek op spoorlopers in Boer zoekt Vrouw

De Nederlandse spoorinfrastructuurbeheerder vindt dat de makers van het door Yvon Jaspers gepresenteerde programma de regels aan hun laars lappen.

"Wat heeft campagnevoeren tegen spoorlopers vanuit ProRail nog voor zin als een grote omroep zoals KRO-NCRV de regels aan zijn laars lapt? En dan ook nog eens met het best bekeken programma van Nederland", vraagt ProRail-woordvoerder Andy Wiemer zich op Twitter af.

Bij de tweet plaatste hij een still uit het populaire programma. Daarop is te zien dat een zevental over de bielzen loopt.

Spoor werd tijdens opnames niet gebruikt

Een KRO-NCRV-woordvoerder laat desgevraagd aan NU.nl weten dat het om een stuk spoor gaat dat in bezit is van VSM (Veluwsche Stoomtrein Maatschappij).

"Wij wisten dat dit spoor op de dag van opname niet werd gebruikt. Maar we zullen dit in het vervolg niet meer op deze manier in beeld brengen, zodat het niet tot misverstanden kan leiden", aldus de woordvoerder.

Aantal incidenten op het spoor nemen af

ProRail registreerde in 2018 van januari tot en met juni 1.582 incidenten waarbij spoorlopers betrokken waren. Dit waren er in 2017 in dezelfde periode nog 1.724.

Volgens de organisatie wordt 30 procent van alle vertragingen in het treinverkeer veroorzaakt door mensen die zonder toestemming op of langs het spoor lopen.