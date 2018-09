Afvaller Expeditie: 'Ik was er mentaal gezien nog niet klaar voor'

Beide deelnemers uit Kamp Zuid stapten zelf op, omdat het ze te veel werd op het eiland. Josylvio wilde zelf weggestemd worden bij de eilandraad, wat ook gebeurde. Doordat Aisha zelf al was vertrokken, mocht hij wel blijven. Toch koos Josylvio ervoor om ook naar huis te gaan. Vorige week verliet zangeres Famke Louise Kamp Noord, zij werd door haar mede-eilanders weggestemd.

Je stopt en het programma is klaar. Wat gebeurt er dan?

Josylvio: "Ik werd, nadat bekend was gemaakt dat ik eruit lag, naar een ander stuk eiland gebracht en daar zag ik mensen roken, biertjes drinken en er hing een grote tv... Dat was echt zo gek om te zien, dat had ik acht dagen lang niet meegemaakt. Vervolgens moest ik interviews doen en door de dokters worden gecheckt en daarna werd er gekeken welke vlucht ik kon pakken. Het duurde drie dagen voordat ik naar huis kon, maar dat vond ik niet erg."

Wat is, denk jij, de reden dat je eruit ligt?

"Als er die avond geen eilandraad was geweest, dan had ik er nog langer ingezeten, denk ik. Maar ik zat er mentaal gezien echt doorheen. Ik had me niet voorbereid op Expeditie Robinson, we moesten de dag van vertrek om 16.00 uur op Schiphol zijn en ik zat 's ochtends nog tot 6.00 uur te werken. Stel je voor: je zit in de snelste trein die er is en springt er dan uit. Die klap is megagroot en die had ik te pakken. Ik ben erachter gekomen dat ik een enorme workaholic ben, ik had tijdens Expeditie nog te veel aan mijn hoofd."

Wat had je achteraf anders willen doen?

"Ik had er anders in moeten stappen. Ik had daarvoor ook meegedaan aan de ramadan, dat kan ik ook niemand aanraden als je met zoiets gaat meedoen. Je moet echt even een vetje hebben voor Expeditie, goed trainen, je mentaal voorbereiden. Ik denk dat ik echt verder had kunnen komen, ik had in een later stadium in mijn leven mee moeten doen. Jammer dat dat niet meer kan."

Hoe heb jij je vrienden, familie en fans om de tuin geleid, zodat zij niet wisten dat je meedeed?

"Echt naaste familie, vrienden die ik elke dag zie en mijn management wisten ervan. Andere mensen heb ik verteld dat ik naar Egypte ging, wat ik wel vaker doe in de zomer."

Wie heeft je tijdens je deelname verrast?

"Corry (Konings, red.), zij is al wat ouder, maar heeft wel de ballen om mee te doen. Ik was aan het begin van de Expeditie heel erg zoekende, maar zij deed gelijk haar ding en weet wat ze doet. Ik heb enorm veel respect voor haar, maar sowieso voor iedereen die ooit aan dit programma heeft meegedaan. Echt, diepe buiging voor hen allemaal."

Wie gaat er de volgende aflevering uit?

"Lastig te zeggen, want ik hoorde deze aflevering dat er straks drie mensen zonder team zitten. Gaan zij dan ook naar huis? Maar als ik echt moet gokken, dan zouden het Corry en Johnny (Kraaijkamp jr., red.) kunnen zijn, omdat zij wat ouder zijn. Of er wordt juist slim gespeeld en er wordt een sterke jongen zoals Steven (Brunswijk, red.) of Donny (Roelvink, red.) uitgestemd."

Wie vind je tot nu toe het sterkst overkomen?

"Nienke, ik gun haar de winst ook echt. Zij kent haar rol in het kamp en gaat de competitie echt aan. Zij is iemand die je zomaar kan verslaan. Jody (Bernal, red.) is ook zo'n iemand, hij kent zijn rol ook goed. Maar misschien ligt hij er eerder uit, hij is wat breder en valt daardoor toch eerder op als een sterk iemand. En die wordt er sneller uitgestemd."