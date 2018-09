Vanavond op televisie: Daniel Radcliffe te zien in spannende thriller

Misdaadserie: Flikken Rotterdam

20:35-21:30 uur op NPO 1

Flikken Rotterdam ligt, net als deze True Crime-documentaires op Netflix, vrij dicht bij de werkelijkheid. De aflevering van vrijdagavond focust op een mislukte plofkraak van twee jonge criminelen. Het leidt zelfs tot een bendeoorlog in de Turkse onderwereld van Rotterdam, waarbij de leiders van beide bendes worden gedood.

Documentaireserie: 80 jaar oorlog

21:05-22:00 uur op NPO 2

Door deze zevendelige serie kom je alles te weten over de Tachtigjarige Oorlog. Of bezoek vanaf 12 oktober het Rijksmuseum. Dan kom je ook veel te weten over de oorlog die 450 jaar geleden begon.



Oorlogsfilm: Full Metal Jacket

20:30-22:45 uur op SBS9

Een meesterlijke oorlogsfilm vol actie, gebaseerd op het boek The Short Timers van Gustav Hasford. De eerste helft toont de training van een aantal mariniers, dat door de grofgebekte sergeant Ermey wordt opgeleid door harde vechtmachines. De tweede helft speelt zich in Vietnam tijdens het Tet-offensief.



Documentaire: Louis Theroux: The most hated family in America

21:15-22:20 uur op NPO 3

De bekende documentairemaker Louis Theroux bezoekt de omstreden familie Phelps. Hij moet teksten aanhoren als "homo's gaan dood", "God lacht" en "hoera voor dode soldaten." De Phelps dragen de bijnaam 'meest gehate familie van Amerika.

Thriller: The Woman In Black

20:30-22:30 uur op RTL 8

Harry Potter-hoofdrolspeler Daniel Radcliffe wandelt in The Woman in Black door oude gebouwen met kaarslicht en donkere gangen. Daarnaast moet hij in een vijandig gehucht formaliteiten afhandelen in een verlaten landhuis.

