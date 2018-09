Afvaller Expeditie: 'Ik heb wel een beetje spijt dat het zo is gegaan'

Beide deelnemers uit Kamp Zuid stapten zelf op, omdat het ze te veel werd op het eiland. Josylvio wilde zelf weggestemd worden bij de eilandraad, wat ook gebeurde. Doordat Aisha zelf al was vertrokken, mocht hij wel blijven. Toch koos Josylvio ervoor om ook naar huis te gaan. Vorige week verliet zangeres Famke Louise Kamp Noord, zij werd door haar mede-eilanders weggestemd.

Je stopt en het programma is klaar. Wat gebeurt er dan?

Aisha: "Op televisie was natuurlijk te zien dat ik ruzie kreeg met Corry (Konings, red.) en dat ik toen wegliep. Vervolgens ben ik heel lang, heel hard gaan huilen. Op tv was dat niet te zien, maar dat snap ik wel; Corry is een lieve arme oudere vrouw en ik een stoere rapper, dat huilen paste niet bij mijn rol. Maar toen dat klaar was, moest ik nog even op het eiland blijven voor interviews en nabeschouwingen. Daarna kon er een vliegticket voor me worden geboekt en kon ik naar huis."

Wat is, denk jij, de reden dat je eruit ligt?

Aisha: "Ik ben een Ram, waardoor ik heel impulsief ben en snel riep dat ik ermee stopte. Ik wilde Corry helpen, toen kwam haar opmerking, en toen kwam bij mij alles eruit. Ik vroeg de andere kandidaten wat ze van onze ruzie vonden, wat zij hadden ervaren, maar ze wilden niets zeggen. Toen voelde ik me verraden, dat was voor mij echt de druppel. Want geen kant kiezen is ook een kant kiezen, hè. Overigens zijn Corry en ik nu cool met elkaar, op de persdag kon je ook zien dat wij naast elkaar stonden en ik een arm om haar heen had."

Wat had je achteraf anders willen doen?

Aisha: "Ik heb een beetje spijt dat ik uit het programma ben gestapt, ik had even een stap terug moeten doen en niet gelijk weg moeten lopen. Ik had gewoon moeten blijven en ze moeten irriteren. Maar ik vind het niet erg hoe het is gelopen, ik geloof erin dat alles met een reden gebeurt."

Hoe heb jij je vrienden, familie en fans om de tuin geleid, zodat zij niet wisten dat je meedeed?

Aisha: "Mijn naaste familie wist het wel, maar tegen anderen heb ik gezegd dat ik op een lange vakantie ging. En dat werd gewoon geloofd."

Wie heeft je tijdens je deelname verrast?

Aisha: "Iedereen was eigenlijk wel hoe ik had verwacht dat ze zouden zijn. Aan het begin was Jody (Bernal, red.) heel erg op de achtergrond, ik vond hem lastig te peilen en ik zei tijdens een aflevering zelfs dat ik hem eruit wilde stemmen. Later werd hij wel een stuk aanweziger. Dat heeft me misschien wel verrast."

Wie gaat er de volgende aflevering uit?

Aisha: "Dat zou iedereen kunnen zijn, maar als ik iemand moet aanwijzen, denk ik Corry. Waarom? Ja, dat denk ik gewoon. Gregory (Sedoc, red.) zou ook kunnen, want in de aflevering zag je gesprekken over dat hij eruit zou worden gestemd."

Wie vind je tot nu toe het sterkst overkomen?

Aisha: "Stijn (Fransen, red.) en Steven (Brunswijk, red.). Ze zijn wel aanwezig, maar de focus ligt niet op hen. En zulke mensen komen vaak heel ver, want die worden er niet uit gestemd."